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【賢行軼事@iM網欄】東京奧運最後倒數 香港「體育營銷」生態

名人薈萃 17:10 2021/07/20

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東京奧運終於進入最後倒數階段，這個星期便要揭幕了！

這一屆除了是香港代表隊陣容最強大的一屆，亦是我自己暫時最與奧運會相連的一屆，香港隊除了穿上我們為他們準備的運動裝制服，今屆是首次開幕禮的制服也有我們包辦，這幾年與運動員間的互動和這次奧運會的準備工作過程，令我對體育營銷 (Sports Marketing) 有更深刻的感受。

因為今屆首次負責開幕禮的制服， 當看到其他國家隊過去的照片，我好勝的心也同時燃燒起來，香港可不能輸給別人，而我的團隊也有著相同理念，只要是我們負責的，必定要為香港運動員準備最好。在服裝設計上，港協暨奧委會會長霍震霆先生亦參與其中，他可不是看到製成品過目而已，而是為西裝外套的長度、袋口的細節也給上意見，令我印象深刻。

而完成設計後，我們決心要替香港代表隊拍攝一輯型格的形象照，這次拍攝我們要強調團隊，我們支持的是「香港隊」 (Team Hong Kong) ，並不止是個別運動員，本來我們希望接觸全部運動員，所以找港協暨奧委會幫忙安排。我們不惜將拍攝工作也分開數次，希望盡可能替最多的運動員製作值得留念，最酷的形象照。可惜因種種不同原因，雖然我們還是未能為每一位運動員也拍攝到，但很高興這一輪每位運動員朋友也很喜歡我們的照片，但其實是我們要感謝他們犧牲休息時間參與我們的拍攝工作。

不少同業都曾說近年我們的體育營銷做得不錯，其實我不太百分百認同單純稱這工作是「體育營銷」，雖然是有透過體育活動或運動員達到營銷效果，但運動還是主，營銷是次。我個人理念是作為運動品牌，生產運動產品，應該亦視自己是運動界別的一部分。品牌、業務的根是來自運動，投放回運動這領域是很正常和必須的事，因為運動本身亦是我們自已，所以是一份責任。

我和我的團隊與單純視這為營銷工作的其他品牌不同，例如有些品牌喜歡造星，將營銷先行，計算得很精準，只贊助哪些運動，只大幅支持哪位個別運動員，所有事情背後都有計算，雖然在商業上是無可厚非，但我不認為這便是全部。

我們重視運動多於造星，盡量希望是以團隊來出發，我們與港協暨奧委會的合作就是抱著這種態度，透過港協暨奧委會，我們可以接觸到不同運動項目的屬會，了解他們的不同需要。有其他品牌已投入資源的範疇，我們不刻意去搶，反而對一些被人忽略了的地方，我們盡量關注，而去年開始，我們亦開始贊助香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會。可能有些人感到我們有點蠢，但這卻是體現我們真心對運動的支持，例如每年主要推廣運動本質的「運動節」，我們都會大力支持。

另外，有些品牌可能透過廣告公司、公關公司作中介，提供了資金、產品，舉辦了活動，推出了廣告，便完成了工作。但跟我和我的團隊合作過的運動員或團體都會知道，我很重視直接接觸，每一位運動員都可以成為朋友。例如去年有些滯留在外地的運動員，我們關心的是他們防疫用品是否足夠，長時間身在外地有甚麼其他需要，我們會馬上速遞過去。

其實過程中亦令我們更了解和觀賞更多不同運動的比賽，例如了解到硬地滾球協助員的重要性，亦令我們會全程觀賞武術比賽，而5月於葡萄牙舉行的世界空手道聯盟超級聯賽，就算香港沒有電視台直播，我們也會在網上等著看直播。這些運動，我們不一定直接提供到比賽用品，但我們同樣支持。

我期望「體育營銷」是一個引子，可以視作業界對運動事業的支持，再令其他界別的公司也投入支持運動發展。因為運動對於一個社會的精神面貌其實很重要，亦體現到一個城市的活力，不要說得太虛無，對一個城市的醫療系統也有一定幫助。而其他國家和地區，運動產業發展得非常蓬勃，不再只尋求外來支持，還發展出一套生態或模式，甚至作出更多貢獻，但當下，我們經營運動品牌當然有責任作出支持。

 

很多不同界別的朋友，尤其是來自傳媒和體育，都跟我們說近年看到我們品牌的努力和與別不同，就算面對艱難的環境也不動搖對香港運動員和體育發展的支持，反要為我們加油！你們的鼓勵，對一直以來默默為香港努力，支持香港運動員的我們真的非常感動。我們團隊一直以來的努力，原來大家也看到，只要是真心真意，大家也會感受到。

大家繼續為香港努力！

 

作者_廖寶賢簡介：

行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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