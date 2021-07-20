ISIS自殺式恐襲巴格達市場 釀最少35人死

伊拉克首都巴格達一個繁忙市集於周一發生自殺式炸彈襲擊，造成最少35人死亡，超過60人受傷，極端恐怖組織伊斯蘭國於Telegram頻道發布信息並承認責任。伊拉克總統薩利赫譴責襲擊令人髮指，表示深切哀悼。

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伊斯蘭教重要節日宰牲節（Eid Al-Adha） 前夕，伊拉克首都巴格達東部郊區一個繁忙市集周一（19日）發生自殺式炸彈襲擊。極端恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）承認責任，指一名恐怖份子在人群中引爆炸彈背心，造成多人死傷。

有指，是次屬近年巴格達最嚴重的襲撃之一，爆炸前市集熙來攘往，事發後人體殘肢滿地遍佈，現場十分混亂，死者中包括婦女及兒童，亦有商店因爆炸而被燒毀。內政部發布聲明指，襲擊者使用製造的簡易爆炸裝置發動恐怖襲擊。

炸彈襲擊片段

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伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）譴責襲擊以平民為目標，行為令人髮指，對遇害者表達深切哀悼，下令徹查事件，並拘捕負責市場保安的當地警局局長。

是次屬巴格達今年第3次炸彈襲擊，均集中在人口稠密地區的市集，包括在4月在東北部薩達爾市（Sadr） 的汽車炸彈襲擊，最少有4人喪生。

責任編輯：郭麗明