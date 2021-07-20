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卡明斯再爆約翰遜拒封城 寧全城感染拒毀經濟

環球社會熱點 15:05 2021/07/20

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英國首相約翰遜的前高級顧問卡明斯近日首次公開接受訪問，繼續爆料約翰遜。卡明斯指控約翰遜寧願新冠病毒感染全英國，亦不要摧毀英國經濟。首相府回應，指約翰遜採取必須手段保障民眾健康。

【新冠疫苗】英國為高危青少年接種 37萬人合資格 【下一頁】

卡明斯（Dominic Cummings）接受政治生涯首次公開訪問時，爆料約翰遜（Boris Johnson）在新冠疫情初期的種種反應及事跡。卡明斯表示約翰遜在疫情剛爆發時，堅持每周與英女王親身會晤，但卡明斯警告若英女王染疫，後果可能不堪設想，約翰遜才作罷。

去年秋天英國日增過百新冠死亡，當時有議員提出封城兩三周降溫。卡明斯稱約翰遜當時指出，數據顯示新冠死亡年齡中位數約80多歲，高於英國人的預期壽命，因此認為新冠肺炎不可怕。卡明斯更稱，約翰遜曾經表示應該讓新冠病毒在英國廣泛傳染，不讓新冠肺炎摧毀英國經濟，然後繼續生活。

約翰遜引用數據指甚少60歲以下民眾入院，即使入院存活率高，不相信國民健康服務（NHS）不勝負荷的說法，拒絕全面封城。但最終約翰遜在10月底宣布封城一個月，稱若政府再不行動，NHS將崩潰，每日新冠死亡可能高達數千人。

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首相府發言人表示，新冠疫情大流行後，約翰遜根據最好的科學建議，採取必要手段保障英國民眾的生命及生活。發言人更指出，約翰遜領導英國成為全歐洲疫苗接種最快的國家，補就業計劃挽救數百萬職位，以及維持NHS經歷三次封城後仍能繼續運作。

責任編輯：吳漢培

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