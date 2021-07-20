【虛擬購物】Snapchat母公司收購Vertebrae　冀發展AR購物平台

▲ Snap已收購科技公司Vertebrae，共同開發AR購物新技術。（Snap官方照片）

Snapchat一直致力於研發擴增實境（Augmented Reality，AR）技術，曾把其應用放娛樂效果，創作如吐彩虹等濾鏡。近日，Snapchat的母公司Snap宣布已收購科技公司Vertebrae，以共同開發以AR購物的新技術。

【虛擬婚禮】紐約疫情放緩 虛擬婚禮不再被認可

該公司正積極拓展AR購物，將其發展成一種新興的購物方式。它會先將商品的視覺效果和其他信息上傳到 Vertebrae，Vertebrae期後便著手製作3D版本供買家選購，他們可直接在 Snapchat 內購買。

它續稱， Snapchat用戶可自由操縱及調整商品大小， 在應用程式上展開方便的線上購物程序。Snap深信AR購物將成大趨勢，用家將配備更多周邊產品以配合它，如佩戴帶有顯示屏的智能眼鏡，即該公司最新推出的AR眼鏡Spectacles。

AR 購物計劃目前已通過測試，近期已與時裝品牌Gucci展開合作，用家可以在平台上虛擬試穿一雙限量版運動鞋。該公司將藉此調查用家會否在與3D效果互動後增加其購買慾。

Vertebrae首席執行官Vince Cacace指，他們對此收購項目表示期待。他們希望透過與零售商和品牌合作以擴展其3D資產平台，並會致力為其合作夥伴創建和部署更先進及創新的 AR 體驗。

【iOS更新】iOS 14.7登場修復4大bugs 增MagSafe外接電池、HomePod倒數計時

【WhatsApp】增「加入群組通話」功能 錯過通話也可重新加入

責任編輯：陳泳如