  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (二) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬購物】Snapchat母公司收購Vertebrae　冀發展AR購物平台

科技 16:00 2021/07/20

分享：

Snap已收購科技公司Vertebrae，共同開發AR購物新技術。（Snap官方照片）

Snapchat一直致力於研發擴增實境（Augmented Reality，AR）技術，曾把其應用放娛樂效果，創作如吐彩虹等濾鏡。近日，Snapchat的母公司Snap宣布已收購科技公司Vertebrae，以共同開發以AR購物的新技術。

【虛擬婚禮】紐約疫情放緩　虛擬婚禮不再被認可

該公司正積極拓展AR購物，將其發展成一種新興的購物方式。它會先將商品的視覺效果和其他信息上傳到 Vertebrae，Vertebrae期後便著手製作3D版本供買家選購，他們可直接在 Snapchat 內購買。

它續稱， Snapchat用戶可自由操縱及調整商品大小， 在應用程式上展開方便的線上購物程序。Snap深信AR購物將成大趨勢，用家將配備更多周邊產品以配合它，如佩戴帶有顯示屏的智能眼鏡，即該公司最新推出的AR眼鏡Spectacles。

AR 購物計劃目前已通過測試，近期已與時裝品牌Gucci展開合作，用家可以在平台上虛擬試穿一雙限量版運動鞋。該公司將藉此調查用家會否在與3D效果互動後增加其購買慾。

Vertebrae首席執行官Vince Cacace指，他們對此收購項目表示期待。他們希望透過與零售商和品牌合作以擴展其3D資產平台，並會致力為其合作夥伴創建和部署更先進及創新的 AR 體驗。

【iOS更新】iOS 14.7登場修復4大bugs　增MagSafe外接電池、HomePod倒數計時

【WhatsApp】增「加入群組通話」功能　錯過通話也可重新加入

責任編輯：陳泳如

相關文章

【WhatsApp新功能】防通訊記錄遭非法讀取　Android版WhatsApp測試加密雲端備份
2021/07/19
【WhatsApp新功能】防通訊記錄遭非法讀取　Android版WhatsApp測試加密雲端備份
【虛擬婚禮】紐約疫情放緩　虛擬婚禮不再被認可
今日
【虛擬婚禮】紐約疫情放緩　虛擬婚禮不再被認可
【iOS更新】iOS 14.7登場修復4大bugs　增MagSafe外接電池、HomePod倒數計時
今日
【iOS更新】iOS 14.7登場修復4大bugs　增MagSafe外接電池、HomePod倒數計時

你可能感興趣

【WhatsApp新功能】防通訊記錄遭非法讀取　Android版WhatsApp測試加密雲端備份
17:00 2021/07/19
【WhatsApp新功能】防通訊記錄遭非法讀取　Android版WhatsApp測試加密雲端備份
【虛擬婚禮】紐約疫情放緩　虛擬婚禮不再被認可
今日 08:00
【虛擬婚禮】紐約疫情放緩　虛擬婚禮不再被認可
【iOS更新】iOS 14.7登場修復4大bugs　增MagSafe外接電池、HomePod倒數計時
今日 13:46
【iOS更新】iOS 14.7登場修復4大bugs　增MagSafe外接電池、HomePod倒數計時
商品 AR Snapchat

下一篇文章

CNN推CNN Plus　進軍串流媒體市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【WhatsApp】增「加入群組通話」功能　錯過通話也可重新加入
【WhatsApp】增「加入群組通話」功能　錯過通話也可重新加入
【消費券】傳MacBook Pro最快9月發布　有望趕上5千蚊消費券發放？
【消費券】傳MacBook Pro最快9月發布　有望趕上5千蚊消費券發放？
【Apple】清潔iPhone要小心！　蘋果更新清潔方法勿用噴霧劑
【Apple】清潔iPhone要小心！　蘋果更新清潔方法勿用噴霧劑
Apple Watch擬採用初創公司新技術　支援血壓及血糖等檢測
Apple Watch擬採用初創公司新技術　支援血壓及血糖等檢測
【Apple】蘋果被指刻意降低舊iPhone性能　4款iPhone更新iOS後變慢
【Apple】蘋果被指刻意降低舊iPhone性能　4款iPhone更新iOS後變慢
【防高科技外流】美阻荷蘭向華售EUV光刻機 　影響哪些芯片應用？
【防高科技外流】美阻荷蘭向華售EUV光刻機 　影響哪些芯片應用？