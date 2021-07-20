【新冠疫苗】英國為高危青少年接種 37萬人合資格

▲ 英國政府公布未成年群體接種指引，目前主要僅為12至17歲的高風險群體接種疫苗。

多國的成年人口新冠疫苗接種率理想，準備將新冠疫苗接種範圍擴展至青少年及兒童。英國政府公布未成年群體接種指引，目前主要僅為12至17歲的高風險群體接種疫苗，約有37萬未成年人士受惠。

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負責英國新冠疫苗接種事務的政務次官扎哈維（Nadhim Zahawi）周一（19日）宣布，政府主要會為染疫風險較高的12至17歲青少年接種新冠疫苗，包括患有嚴重神經障礙、唐氏綜合症、癌症患者等免疫系統嚴重衰退者、有嚴重多重學習障礙者。

另外，12至17歲健康狀況良好的青少年如果與免疫系統較弱的高風險群體同住，或者是3個月内就年滿18歲的人，也可接種新冠疫苗。

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英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）作出上述建議後，英格蘭、威爾士、蘇格蘭及北愛爾蘭政府都分別批准。

扎哈維稱已要求英國國民保健服務（NHS）盡快聯絡合資格的37萬名青少年，並為他們接種疫苗。英國目前僅批准未成年人士接種輝瑞（Pfizer）疫苗，因此上述英國青少年會接種兩劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲