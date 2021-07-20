【打疫苗有獎抽】長江集團聯同李嘉誠基金送2千萬元禮券 今日起即可登記

為響應港府新冠肺炎疫苗接種計劃，長江實業、長江和記聯同李嘉誠基金會由即日起，透過大抽奬活動送出一系列總值2,000萬元的精選禮券，予完成接種疫苗的市民，一起推動社區建立免疫屏障，加快控制香港的新冠疫情。大抽獎送出之一系列精選禮券，適用於購買或支付由長江集團及李嘉誠基金會特選的產品或服務，登記將於9月10日晚上11時59分截止。

抽獎資格要求：

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於2021年8月31日或之前完成接種兩劑香港特區政府2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗／2019冠狀病毒病康復者，於2021年8月31日或之前完成接種一劑香港特區政府2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的新冠疫苗

持有香港居民身份證

於2021年8月31日或之前年滿18歲

抽獎獎品一覽：

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重要日期：

7月20日至9月10日晚上11時59分 網上登記 登記網址 9月13日 大抽獎 得獎者由電腦隨機抽出，羅兵咸永道會計師事務所負責審視大抽獎的關鍵流程及系統監控程序。 9月20日 結果公佈 得獎名單將於網站公布，並在《信報財經新聞》、《星島日報》及《英文虎報》報章刊登。

*更多抽獎詳情請按此



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