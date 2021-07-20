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[港交所388] 傳歐冠昇探討 惡劣天氣下繼續開市可能性

股樓投資 14:14 2021/07/20

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外電報道，港交所（00388）行政總裁歐冠昇表示，正探討在惡劣天氣下維持開市的可能。港交所1時半報519.5元，跌0.5%。

【下半年部署】瑞銀維持MSCI香港指數12300點目標 推介8隻最喜愛港股 中銀國際另薦18隻首選港股  詳情請看【下一頁

報道引述歐冠昇上周出席研討會時指，隨著疫情下遙距及在家工作普及，環球金融市場正進一步尋求擺脫陳舊的規則，雖然未有明確港交所是否部署修改規則，但思考是否可以利用在家工作經驗，用於惡劣天氣交易安排之上。　

歐冠昇又對於上月28日黑色暴雨警告港股停市半日感疑惑，又指人們已開始習慣在家工作，現時考慮可否運用相關經驗，尋找方式研究如何繼續運作。

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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