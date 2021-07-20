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【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折

商業 13:40 2021/07/20

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「國際嬰兒、兒童用品博覽」（荷花BB展）將於8月5至8日於會展Hall3舉行，優惠低至3折。（荷花集團提供圖片）

荷花集團主辦的「國際嬰兒、兒童用品博覽」（荷花BB展）將於8月5至8日於會展Hall3舉行，今年集合超過400個攤位，大部份熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等回歸，優惠低至3折，更備有送貨服務及嚴密的防疫措施。

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3折起的產品包括荷蘭Yezz Air手推車 (黑白)優惠價$999（原價$ 2,799）；SAFETY 1ST 嬰兒網床 MINI DREAMS優惠價$599（原價$1,199）；NUK 新生兒套裝優惠價$ 249（原價$784）；智能蒸煮攪拌器套裝優惠價$599（原價$1,442）。

產品優惠

產品優惠

產品優惠

除了場內折扣優惠外，亦有大量免費禮品，當中大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」。所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到P12 攤位領取豐富禮品一份。

參觀人士只須於荷花BB展現場同一天內累積消費滿$1,000或以上，憑3至5張不同商戶發出之發票正本（其中一張須為荷花攤位A01/A11/P12攤位），即可免費換領禮品1份，包括HAENIM 喜臨UV 消毒烘乾機 (陽光系列)、TAVO 嬰兒手推車等。

詳情：

地點： 香港灣仔會議展覽中心Hall3B-D展覽廳 
日期： 2021年8月5日至8日
時間： 8月5至7日 (10:00am – 8:00pm)
    　　8月8日(10:00am – 7:00pm)
門票： 成人 $30 / 小童 $20
售票地點：荷花親子網電子門票 https://eticket.eugenegroup.com.hk/
    　　　荷花親子門市
    　　　KLOOK https://www.klook.com/zh-HK/activity/59041
    　　　現場售票
展覽網址：http://www.babyexpo.com.hk/

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責任編輯：朱悅瀅

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