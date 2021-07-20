疫情下成錯誤資訊影片溫床而飽受批評 YouTube將增標籤以推薦獲認可醫療健康影片

YouTube於周一表示，日後將推廣更可靠有關健康內容的影片，並會在這些影片新增標籤，避免觀眾吸收到錯誤信息。

據CNBC報道，由於確診個案和死亡人數再次上升，YouTube再度面臨平台上有關新冠肺炎和疫苗的錯誤資訊問題。美國衛生總署上周公開呼籲科技公司，期望他們可減少傳播錯誤資訊，並敦促該些公司採取一系列行動，包括與研究人員共享數據。

【筍工推介】中醫醫院發展計劃辦事處請人！月薪逾3萬元 最重要有呢個工作經驗 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

由本周起，當用戶在YouTube搜索特定的健康醫療主題時，將顯示「強調（highlight)」更多具有權威來源的影片；同時新增「信息面板（information panels）」，以顯示美國國家醫學院 (National Academy of Medicine)推薦的可靠來源的網址。不過這些標籤的有效性，取決於觀眾有多想點擊這些影片。

YouTube健康及公共衛生合部門總監兼全球負責人Garth Graham 博士周一時發表網誌表示：「這是我們在 YouTube 上識別和指定權威健康來源的第一步。」，他早前亦表示，YouTube已要求美國國家醫學院召集專家小組，就如何定義權威健康內容來源等問題，制定一套方針。

YouTube Shorts 正式進駐香港市場 用戶最長可拍攝60秒短片【下一頁】

美國衛生總署報告（The Surgeon General’s Report ）引用了醫學互聯網研究雜誌（ Journal of Medical Internet Research）的一項研究，該研究指出「YouTube 等社交媒體平台是傳播有關疫苗的錯誤信息的溫床。」美國衛生署署長於上周指責 YouTube 等社交媒體公司製造了大量錯誤信息，他指這些信息導致更多人死亡。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機