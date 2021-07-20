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【bitcoin】比特幣跌穿30000美元關口　耶倫：要加快制定穩定幣監管架構

Hot Talk 13:45 2021/07/20

分享：

比特幣跌穿30000萬美元關口　疫情引恐慌風險資產遭拋售

新冠病毒變種Delta傳播能力強，市場憂慮疫情影響經濟復甦，恐慌情緒增加。比特幣跌穿30000美元關口，是自6月22日後，再度跌穿30000美元。

據Coindesk數據顯示，比特幣最新報29726美元，24小時內跌幅達6.4%。較今年4月時創下的近65000美元歷史新高比較，現時價格已經下跌超過1倍。

有外電引述加密貨幣金融服務公司Amber Group合夥人Annabelle Huang表示，全球市場正在大量拋售加密貨幣，風險資產的價格整全面下跌。市場對經濟復甦的進度及情況感到擔憂，高收益的風險資產亦將轉弱。

另一邊廂，美國財政部長耶倫敦促監管機構，要求其就快速增長的穩定幣（stablecoin）建立監管框架，而美國總統金融市場工作組（PWG）將在未來數月內提出建議，以解決有關監管問題。

穩定幣是一種與穩定資產掛鉤的數字貨幣，較一般的加密貨幣，波動性更低。早前美聯儲主席鮑威爾曾指，穩定幣增長的非常快，而缺乏適當監管將成為市場隱憂。據報，穩定幣市值在今年5月已經突破1000億美元。

相關文章：【Bitcoin】標普道瓊指數推第二批加密貨幣指數　其中一種追蹤240項加密貨幣表現

【bitcoin】《黑天鵝》作者：比特幣價值「完全為零」　不能用作貨幣和對冲工具

記者：梁安琪

虛擬貨幣 經濟 比特幣 疫情

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