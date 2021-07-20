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港股再試穿250天綫　大市對上一次失守牛熊綫要跌多6000點先見底

股市 13:16 2021/07/20

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港股跌勢未止，大市繼昨日跌514點後，今日半日續跌325點，恒生指數中午收報27163點，略為跌穿250天牛熊分界綫（今處於約27169點），為本月第二次試穿250天綫。後市一旦顯著跌穿牛熊綫，大市隨時會再下探。

事實上，大市於7月9日已曾跌穿250天綫，低見26861點，但即日隨即重返其上，未算成功跌穿。

至於港股對上一次顯著跌穿250天綫，為2020年1月29日。當時，市場憂慮新冠肺炎疫情擴散，恒生指數於鼠年開局大跌789點，收報27160點，失守牛熊綫（當時為27708點）。

大市其後雖嘗試重上250天綫，惟未能企穩，更跌至3月19日低見21139點才反彈，意味大市跌穿250天綫後，再累跌約6500點始見底。

港股去年1月跌穿250天綫後，其間曾3度挑戰重上牛熊綫，惟未能成功，直至11月始升穿250天綫，並升至今年2月見頂。

恒生指數8連跌累挫逾2100點險守250天牛熊綫　大市何時見底？

【港股市況】港股午後初段跌逾300點略穿250天綫　恒大挫逾一成再破底、市值跌穿1000億（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

港股 恒生指數

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