港股再試穿250天綫　上一次失守牛熊綫，再跌幾多先見底？

▲ 港股再試穿250天綫 大市對上一次失守牛熊綫幾時見底?

港股跌勢未止，大市繼昨日跌514點後，今日續跌230點，恒生指數收報27259點，一度再跌穿250天牛熊分界綫（今處於約27169點），為本月第二次試穿250天綫。後市一旦顯著跌穿牛熊綫，大市隨時會再下探。事實上，大市於7月9日已曾跌穿250天綫，低見26861點，但即日隨即重返其上，未算成功跌穿。

上一次顯著跌穿250天綫為1月29日

至於港股對上一次顯著跌穿250天綫，為2020年1月29日。當時，市場憂慮新冠肺炎疫情擴散，恒生指數於鼠年開局大跌789點，收報27160點，失守牛熊綫（當時為27708點）。

大市其後雖嘗試重上250天綫，惟未能企穩，更跌至3月19日低見21139點才反彈，意味大市跌穿250天綫後，再累跌約6500點始見底。

港股去年1月跌穿250天綫後，其間曾3度挑戰重上牛熊綫，惟未能成功，直至11月始升穿250天綫，並升至今年2月見頂。

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責任編輯︰梁浩碩

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