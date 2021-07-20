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【美國制裁】香港溢達集團就子公司被列入實體清單一案　向美法院申臨時禁制令

股市 13:34 2021/07/20

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集團亦稱，自去年9月以來，集團一直有積極、透明地回應有關指控，並向美國商務部最終用戶審查委員會（The End-User Review Committee）提交多份商業文件，以力證有關指控不實。

香港紡織服裝生產商溢達集團（Esquel）周二（20日）表示，美國商務部早前將旗下子公司昌吉溢達列入實體清單，集團已就商務部有關決定，向美國哥倫比亞特區地方法院申請臨時禁制令，要求立即終止此事對集團造成的經濟和聲譽損失。

香港溢達集團起訴華府，要求子公司從出口黑名單除名及賠償損失，詳見﹕【下一頁】

溢達集團稱，在特朗普政府執政期間，美國商務部在未有提前告知、且無證據支持的情況下，將昌吉溢達列入實體清單，對集團造成「不可估量的聲譽損失及經濟損失」。

集團亦稱，自去年9月以來，集團一直有積極、透明地回應有關指控，並向美國商務部最終用戶審查委員會（The End-User Review Committee）提交多份商業文件，以證明有關指控不實，但美國政府一直未有對此作出任何實質回應，或提供相關證據，支持將昌吉溢達列入實體清單的決定。溢達集團稱，集團別無選擇，只能訴諸法律途徑，儘早結束該失實指控對企業所造成的損害。

就美國商務部的制裁，溢達集團在今年7月6日，正式向美國哥倫比亞特區地方法院提出訴訟，要求對集團造成的經濟和聲譽損失尋求法律濟助。

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編輯﹕賴奕羚

經濟 傳統經濟股 香港 美國 制裁 中華人民共和國商務部

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