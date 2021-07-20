【筍工推介】中醫醫院發展計劃辦事處請人！月薪逾3萬元 最重要有呢個工作經驗

全港首間中醫醫院已於今年6月動工，預計在2025年落成。雖然離投入服務尚有幾年，不過近日中醫醫院發展計劃辦事處已開始招騁人手，相關職位為項目主任，由於不屬公務員體系，獲騁者會按非公務員合約條款受聘，合約期為12個月。該空缺月薪港幣31,750元，主要負責一般管理及行政支援，有意者可瀏覽以下圖片，看看自己是否適任。申請將於7月29日截止，要注意不接受網上申請，有興趣者可透過郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

(a) 申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站

下載。

(b) 以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達下述聯絡地址。請在信封面上註明申請職位名稱。如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚列印或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。逾期遞交、未填妥、非使用指定申請書或以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。

(c) 持有本地院校╱香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交所需的修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。

(d) 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約6個星期內接到電郵通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址:香港黃竹坑業勤街23號The HUB 11樓(1104號郵箱)

查詢電話:6160 4457

截止申請日期(日/月/年) :29/07/2021 18:00:00

部門網址:https://www.fhb.gov.hk

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