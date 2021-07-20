  • 25°C
香港時間 : 2021720日 (二) 14:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【筍工推介】中醫醫院發展計劃辦事處請人！月薪逾3萬元 最重要有呢個工作經驗

理財智慧 14:33 2021/07/20

分享：

全港首間中醫醫院已於今年6月動工，預計在2025年落成。雖然離投入服務尚有幾年，不過近日中醫醫院發展計劃辦事處已開始招騁人手，相關職位為項目主任，由於不屬公務員體系，獲騁者會按非公務員合約條款受聘，合約期為12個月。該空缺月薪港幣31,750元，主要負責一般管理及行政支援，有意者可瀏覽以下圖片，看看自己是否適任。申請將於7月29日截止，要注意不接受網上申請，有興趣者可透過郵寄方式遞交申請。

入職條件：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

職責：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

申請手續：

(a) 申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站
下載。
(b) 以親身或郵寄方式遞交的申請書須送達下述聯絡地址。請在信封面上註明申請職位名稱。如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚列印或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。逾期遞交、未填妥、非使用指定申請書或以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。
(c) 持有本地院校╱香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須連同填妥的申請書提交所需的修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。
(d) 申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約6個星期內接到電郵通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址:香港黃竹坑業勤街23號The HUB 11樓(1104號郵箱)

查詢電話:6160 4457

截止申請日期(日/月/年) :29/07/2021 18:00:00

部門網址:https://www.fhb.gov.hk

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

相關文章

【兼職推介】文化中心請兼職帶位員 時薪57元 入職條件一覽
2021/07/19
【兼職推介】文化中心請兼職帶位員 時薪57元 入職條件一覽
【筍工推介】政府物流服務署招聘公務員職位 只要小學學歷 頂薪逾1.7萬元
2021/07/12
【筍工推介】政府物流服務署招聘公務員職位 只要小學學歷 頂薪逾1.7萬元
【筍工推介】1823招聘營運助理 月薪逾1.4萬元 中學學歷即可申請
2021/07/14
【筍工推介】1823招聘營運助理 月薪逾1.4萬元 中學學歷即可申請
【大灣區就業】小米招聘電商運營員 月薪2萬元仲有膳食津貼 工作內容一覽
2021/07/13
【大灣區就業】小米招聘電商運營員 月薪2萬元仲有膳食津貼 工作內容一覽
【大灣區就業】太古集團招聘助理主任 大學畢業即可申請 仲有OT津貼
2021/07/19
【大灣區就業】太古集團招聘助理主任 大學畢業即可申請 仲有OT津貼

你可能感興趣

【兼職推介】文化中心請兼職帶位員 時薪57元 入職條件一覽
15:07 2021/07/19
【兼職推介】文化中心請兼職帶位員 時薪57元 入職條件一覽
【筍工推介】政府物流服務署招聘公務員職位 只要小學學歷 頂薪逾1.7萬元
14:51 2021/07/12
【筍工推介】政府物流服務署招聘公務員職位 只要小學學歷 頂薪逾1.7萬元
【筍工推介】1823招聘營運助理 月薪逾1.4萬元 中學學歷即可申請
14:34 2021/07/14
【筍工推介】1823招聘營運助理 月薪逾1.4萬元 中學學歷即可申請
中醫醫院 就業 經濟 中醫 香港 服務 行政

上一篇文章

疫情下成錯誤資訊影片溫床而飽受批評 YouTube將增標籤以推薦獲認可醫療健康影片

下一篇文章

【打疫苗有獎抽】長江集團聯同李嘉誠基金送2千萬元禮券 今日起即可登記
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【查帕卡消息】明早萬一掛8號波 開唔開市？ 一文看盡港交所颱風下交易安排
【查帕卡消息】明早萬一掛8號波 開唔開市？ 一文看盡港交所颱風下交易安排
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清