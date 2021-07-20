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【數碼轉型】企業轉型成大勢　Geek+落戶科學園設多款機械人

科技 18:56 2021/07/20

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Geek +海外業務執行董事馮家浩（圖中）表示，截至今年 1 月，公司已在全球售出 2 萬個機械人。（梁偉榮攝）

疫情促使企業進行轉型，而研發人工智能及機械人（AlR）技術的 Geek+，在科學園設立全球研發中心，展示多款機械人，為企業提供度身訂造的應用方案，協助香港不同行業進行轉型。

【自駕機械人】Grubhub夥Yandex研自駕機械人 在美大學校園內運送食物

Geek +海外業務執行董事馮家浩表示，截至今年 1 月，公司已在全球售出 2 萬個機械人，在自主移動機械人（AMRs）領域的市佔率最高。他又提到，現時在本港有20多個項目，其中Circle K（OK便利店）亦選用公司的機械人，實行物流轉型。

該中心設置多款機械人，以全自動化方式運作。其中的「貨到人」（Goods-to-person）揀貨系統，為香港客戶常用的產品。該公司指，機械人可以把庫存貨架或托盤搬送到揀選位置，改變傳統人找貨物的模式。其以人工智能算法為核心，提升效率和倉庫容量。機械人可承載 1 噸重量，有助降低員工的勞動強度，大幅提升準確率，效率提升 2 至 3 倍。

    點擊圖片放大
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【AI技術】法國初創夥地圖技術公司研發AI系統 即時分析路況兼評估駕駛風險

研發中心亦展示兩款落地式分揀系統，用戶無需搭建輸送帶， 只需配上 QR code 及設置系統，即可運用現有倉庫場地。系統適用於服裝、電子和快速消費品等眾多行業。利用機器人分揀包裹，有效節省企業成本，效率比人手分派提高 10 倍，而且在提高準確率的同時，能夠降低勞動強度。

【智能家居】三星智能家居平台增新功能 SmartThings App追蹤家電用電量

記者：廖淑瑩

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