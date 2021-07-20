YouTube針對健康內容增標籤　將推薦更多獲官方認可影片

▲ YouTube最新表示，將推薦更多獲官方認可的健康資訊影片，並添加資訊標籤，顯示來源連結。

為嘗試在平台上展示更可靠的健康資訊，減低用戶接收錯誤訊息的風險。YouTube最新表示，將推薦更多獲官方認可的健康資訊影片，並添加資訊標籤，顯示來源連結。

由本周起，美國YouTube用戶可在搜尋與健康相關的影片時，開始可看到新功能。包括在用戶搜尋相應健康話題時，會優先顯示權威來源的影片。如果內容來自可靠的內容創作者，影片上將顯示健康來源資訊標籤。

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YouTube醫療及公共衛生合作部門主任兼全球負責人Garth Graham指出，早於今年2月，YouTube已要求美國國家醫學院召集專家小組，考慮如何定義權威的健康內容來源，以及保持其權威性的方式。

目前該平台上，只有經過認證的衛生機構及政府被納入推薦範圍，但YouTube亦正在尋找擴大資格的方法，以便向觀眾提供更多權威內容。至於有關功能何時登錄世界各地，則有待官方公布。

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責任編輯：張寶燕