【新冠疫情】幾時受控？世衛：如夠好運明年就得

新冠肺炎疫情已持續一年多，但隨著多種變種病毒湧現，多國仍實施封鎖措施。世界衛生組織（WHO）緊急項目負責人瑞安認為新冠肺炎疫情最少仍會持續數月，指出如果夠幸運的話，新冠疫情有望於明年受控。

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世衛流行病學家范克爾克霍夫（Cole Van Kerkhove）表示，全球在過去一周的確診數字增加11.5%，死亡個案也增加1%。

瑞安（Mike Ryan）周一（19日）表示：

我很想說（疫情）會在今年結束，但我真的不這樣認為。 （I’d love to say it will end this year but I really don’t think so.）

他表示如果夠幸運（really lucky）的話，全球下年預計就能成功控制疫情。瑞安估計疫苗接種率高的國家能更早控制疫情，但批評多國領袖沒有盡力與貧窮國家分享新冠疫苗。

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瑞安表示如各國可確保將疫苗公平分配給較貧窮國家、實施社交距離措施、向醫療系統提供足夠資金，大流行或會更快結束。

世衛也提到變種病毒使疫苗失效的問題。范克爾克霍夫形容Delta變種（印度首先發現）不會是最後一款引起憂慮的變種，指出疫苗接種率未達標等情況持續時間愈長，新變種病毒出現的風險就會愈高。

世衛官員同時建議，民眾應盡量避免非必要跨國出現，以免增加傳播風險。

責任編輯：鄭錦玲