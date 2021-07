【新冠疫情】幾時受控？世衛：如夠好運明年就得

新冠肺炎疫情已持續一年多,但隨著多種變種病毒湧現,多國仍實施封鎖措施。世界衛生組織(WHO)緊急項目負責人瑞安認為新冠肺炎疫情最少仍會持續數月,指出如果夠幸運的話,新冠疫情有望於明年受控。

【東京奧運】南非足球員3人確診 21人被列為密切接觸者 【下一頁】

世衛流行病學家范克爾克霍夫(Cole Van Kerkhove)表示,全球在過去一周的確診數字增加11.5%,死亡個案也增加1%。

瑞安(Mike Ryan)周一(19日)表示:

我很想說(疫情)會在今年結束,但我真的不這樣認為。

(I’d love to say it will end this year but I really don’t think so.)