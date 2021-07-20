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德國水災警報系統失靈？ 內政部長：早通報地方政府

環球社會熱點 12:43 2021/07/20

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西歐部分國家上周四（15日）因罕見暴雨而引發嚴重水災，造成最少188人死亡及多人失蹤。其中德國屬重災區，當地民眾表示雖然已安裝由政府推出的天氣預警應用程式，但個別受水災衝擊的地區卻未有接獲警告，導致傷亡慘重。

西歐4國水災188人死 默克爾訪災區驚呼可怕（第二版） 【下一頁】

德國聯邦政府天氣警報應用程式，於上周三（14日）向科隆（Cologne）南部Erftstadt居民發出預警，建議居民留在家中避免外出。但當地民眾於周四被告知附近堤壩有破裂危險，需要立即疏散，最終洪水淹沒大量房屋及汽車。警報系統被批評錯誤發出提示資訊，未有呼籲居民撤退，反而建議他們逗留家中。

此外，災情最嚴重的萊茵蘭–普法茲州（Rhineland-​Palatinate）阿爾韋勒地區（Ahrweiler），當地最少有117人死亡。居民表示國家天氣警報系統未有向他們發出預警，提前通報水災風險，間接造成重大人命損失。

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西歐4國暴雨成災釀最少155死 1,300人失蹤（第四版） 【下一頁】

雖然歐洲洪水警報系統 （Efas）在上周日（11日）向德國受災最嚴重的地區發出具體警告，但隨後的水災讓居民悴不及防。雷丁大學（University of Reading）克洛克教授（Hannah Cloke）表示，這次水災證明系統有明顯缺憾。

內政部部長澤霍費爾（Horst Seehofer）表示，已向地方當局傳遞洪水警告，並由地方政府自行作出災害決策。聯邦保護及災難支援辦公室負責人舒斯特（Armin Schuster）亦指，警報系統難以向所有居民及時通報危險，地方政府應及時提醒居民，應付災情。德國經歷超過半世紀以來最嚴重的水災，最少160人於水災中喪生。

責任編輯：郭麗明

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