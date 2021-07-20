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【打風黑雨】港交所歐冠昇探討惡劣天氣開市　認為可參考在家工作經驗（附短片）

股市 17:56 2021/07/20

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【打風黑雨】港交所歐冠昇探討惡劣天氣開市　認為可參考在家工作經驗

颱風「查帕卡」對香港未構成太大威脅，也未影響港股交易安排，不過香港交易所 （00388） 行政總裁歐冠昇上周出席研討會時，探討在惡劣天氣下維持開市的可能。外電引述歐冠昇稱，對於上月28日黑色暴雨警告港股停市半日感疑惑，「我就像是問，我們今日不用開市嗎？發生甚麼事？」

歐冠昇在研討會中未有明確指明港交所已部署修改規則，但指出港人於疫情後已經適應在家工作，正在思考是否可以利用在家工作經驗，用於惡劣天氣交易安排之上。

港交所現有極端天氣安排

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歐冠昇雖然在阿根廷出生，在美洲工作多年，但於2012年起就駐香港工作，他的提議反映環球金融業界如何利用疫情經驗，審視以往訂下的規則。

歐冠昇補充，不是希望令任何人在黑雨或颱風危險情況上班，而是認為總有方法確保投資需要時交易時，市場是運作當中。

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編輯：麥德銘

【港交所（00388）股價回軟　走勢宜審慎？】（開聲聽↓）

港股 極端天氣 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 在家工作 阿根廷 香港交易所（00388）
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