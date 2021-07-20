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【電子消費券】戶戶送夥AlipayHK推700萬元獨家優惠　將消費券結合優惠券使用

商業 12:16 2021/07/20

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戶戶送與AlipayHK合作，向選用AlipayHK支付的顧客，提供價值700萬元的獨家優惠及折扣。（資料圖片）

本港首個電子消費券計劃的首階段將於8月1日展開，戶戶送今天宣布，與AlipayHK合作提供全新支付選項，並向選用AlipayHK支付的顧客，提供價值700萬元的獨家優惠及折扣。用戶可於12月31日前，將電子消費券結合優惠券於應用程式上使用。

【電子消費券】荃灣廣場8月1日起推「消費券3重賞」　有機會額外多賺5,600元贈券

【電子消費券】MegaBox夥WeChat Pay HK送出100萬禮品　兼多間食肆推「7月7折」

戶戶送向選用AlipayHK支付的用戶提供獨家推廣及折扣：

  • 於8月註冊的AlipayHK新用戶可獲得70港元戶戶送迎新優惠
  • 於9月至12月期間註冊的AlipayHK新用戶將獲得50港元戶戶送迎新優惠
  • 於8月14日或之前以AlipayHK登記使用消費券的用戶將獲得20港元戶戶送禮券
  • 於8月至12月期間AlipayHK用戶將獲得25港元戶戶送禮券
  • 已領取「20元AlipayHK消費券限時賞」的用戶將可於戶戶送平台使用

8月1日起，年滿18歲的香港永久性居民，可於戶戶送平台上透過新增的AlipayHK，或現有支付途徑Tap & Go，使用政府派發的電子消費券。為向顧客提供更簡單方便的支付方式，戶戶送已計劃與其他電子支付服務供應商合作，於平台上加入更多付款選項。

戶戶送香港區發言人表示，這次與AlipayHK的合作將為顧客帶來更多便利及選擇，同時能助餐廳夥伴在這關鍵的復甦時期獲得更多業務。

支付寶港澳台地區總經理李詠詩補充，現可透過戶戶送將電子錢包服務推廣至新顧客；更多餐飲場所亦能因而受惠於政府的消費券計劃，獲得經濟援助以解燃眉之急。

【電子消費券】HOME+推電子消費券三重優惠　7折購買電子禮券有效期至明年4月

責任編輯：朱悅瀅

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