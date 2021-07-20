▲ 【恒大3333】恒大會破產？ 摩通：可能性偏低、但不排除銀行會將恒大債務視為不良貸款

中國恒大 （03333） 分公司資產被廣發銀行申請凍結，加上兩個住宅項目網簽交易遭湖南省邵陽市叫停，恒大財政狀況令人關注。券商摩根大通認為，恒大進入破產的可能性暫時仍相對低，但假若廣發銀行將恒大債務視為不良貸款，其他銀行或在壓力下被迫跟隨，這將會對恒大造成負面衝擊，增加其流動性風險。

民行持有最多恒大債務

摩通表示，維持未來6個月對恒大實施長短倉的買賣策略，買入沒有恒大債務風險敞口的招行 （03968） ，同時沽售民行 （01988） 。民行目前有最多的恒大債務，而且內房發展商債務也是內銀股中最高，但其稅前資產回報率（ROA）卻最低。

恒大住宅項目網簽交易遭暫停，詳見【下一頁】

據恒大早前公布，截至6月底，恒大總債務已回落至6000億元人民幣之下，淨負債比率降至低於100%。摩通估算，恒大於6月底坐擁約2000億元人民幣現金，總債務約5940億元人民幣，淨負債比率約97%。

恒大債務中，銀行債務佔約2750億元人民幣，信託債務約1500億元人民幣，年底前暫未有債務到期，因此下半年要償還的債務主要來自銀行及信託，涉及約1800億元人民幣。

恒大傳考慮分拆恒大冰泉港上市，詳見【下一頁】

摩通稱，若恒大下半年不買地，恒大理論上可以有足夠的自由現金流去償還下半年約1600億元人民幣的債務，而且恒大正考慮分拆更多業務，包括恒大冰泉等，故此恒大現金流相對上可以防止債務出現違約，但關鍵仍是商業銀行是否願意繼續為恒大的發展貸款提供續期，因有關貸款將於一年內到期。

考慮到各方利益及恒大產生現金流的能力，摩通認為，恒大應逐步縮減信貸額度，同時避免引導銀行出現不良貸款，故此該行相信恒大破產的可能性相對偏低。

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編輯：陳韻妍