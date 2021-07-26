【PCCW】電訊盈科出售數據中心予DigitalBridge　涉資58.5億元

▲ 電訊盈科出售數據中心業務予DigitalBridge。

電訊盈科 （00008） 周一（26日）宣佈，已與數字基礎設施投資公司DigitalBridge Group（美﹕DBRG）訂立買賣協議，轉讓旗下數據中心業務，購買價為7.50億美元（折合約58.5億元）。電訊盈科中午收報4.17元，升近1%，暫錄成交5430萬元。

電訊盈科指，是次出售數據中心業務，可精簡公司業務，使公司專注於科技、知識產權開發和服務，並實現數據中心業務的價值，以及為公司保留資本分配靈活性。

公告顯示，據DC集團在完成時的估計資產淨值，以及為交易和履行相關義務而產生的直接應佔成本，預計集團將從交易中確認不少於1.8億美元（約14.04億港元）收益。交易所得收益將用於創造股東價值，例如進行策略投資、回購公司股份、償還債務或作一般企業用途。

外電早前報道指，今年4月，曾有傳電訊盈科正在考慮出售旗下資訊科技及數據中心業務，惟當時市傳有關業務資產估值超過10億美元（折合約78億港元）。

據電訊盈科去年年報顯示，包括數據中心在內的企業方案業務去年全年收益達47.36億元，按年增加12%，增長主要得益於數據中心業務拓展、香港項目交付進展良好等因素。

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記者：梁安琪