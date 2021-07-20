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【疫市營商】戴口罩難看全臉　日企推防疫微笑卡片

商業 12:06 2021/07/20

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「微笑卡片」由日本名古屋的「長屋印刷」研發。（Nagaya Printing）

在疫情下，口罩已成為日常必需品。但戴著口罩難以讓客戶記著自己的樣子，有日企針對此情況，推出「微笑卡片」，在卡片上印上笑臉代替自己打招呼，售價為 20 張 1,320 日圓（約94港元）起。

【日本經濟】日本三鷹之森吉卜力美術館疫下重創 宮崎駿為保《千與千尋》、《龍貓》、《哈爾移動城堡》起源史 望籌款解困

「微笑卡片」由日本名古屋的「長屋印刷」（Nagaya Printing）研發。公司社長表示，打完招呼後的 30 秒是最能讓人留下印象的時候，但因為現時大家都戴著口罩，因此公司就推出這款印有自己下半臉的卡片，讓客戶更能記住自己的臉。因為日本人經常需要拜訪客戶，每天戴著口罩難免會有些麻煩，而這款「微笑卡片」就能解決一切問題，而且這樣的特殊設計，更能讓對方留下深刻印象，用家更可因應自己的職業，換成不同的臉部表情，甚至能加上小道具。

「長屋印刷」在去年曾推出一款「卡片口罩」，在網上引起討論。（ Nagaya Printing）

【日本經濟】小田急百貨新宿店本館明年9月關閉 原址重建為商業大樓

其實「長屋印刷」在去年曾推出一款「卡片口罩」，在網上引起討論。用家可以在口罩上印上自己的照片和資訊。不過考慮到現實情況，其實並沒有太多人願意帶這樣的口罩外出。

【疫市營商】參考便利店模式？日本Bic Camera開設「小家電便利店」

《ET贏商》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：廖淑瑩

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