【疫市營商】戴口罩難看全臉　日企推防疫微笑卡片

▲ 「微笑卡片」由日本名古屋的「長屋印刷」研發。（Nagaya Printing）

在疫情下，口罩已成為日常必需品。但戴著口罩難以讓客戶記著自己的樣子，有日企針對此情況，推出「微笑卡片」，在卡片上印上笑臉代替自己打招呼，售價為 20 張 1,320 日圓（約94港元）起。

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「微笑卡片」由日本名古屋的「長屋印刷」（Nagaya Printing）研發。公司社長表示，打完招呼後的 30 秒是最能讓人留下印象的時候，但因為現時大家都戴著口罩，因此公司就推出這款印有自己下半臉的卡片，讓客戶更能記住自己的臉。因為日本人經常需要拜訪客戶，每天戴著口罩難免會有些麻煩，而這款「微笑卡片」就能解決一切問題，而且這樣的特殊設計，更能讓對方留下深刻印象，用家更可因應自己的職業，換成不同的臉部表情，甚至能加上小道具。

▲ 「長屋印刷」在去年曾推出一款「卡片口罩」，在網上引起討論。（ Nagaya Printing）

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其實「長屋印刷」在去年曾推出一款「卡片口罩」，在網上引起討論。用家可以在口罩上印上自己的照片和資訊。不過考慮到現實情況，其實並沒有太多人願意帶這樣的口罩外出。

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記者：廖淑瑩