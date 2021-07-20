【中概股風暴】今年赴美上市中概股逾6成跌穿招股價　港8成第二上市中概股潛水

▲ 【中概股風暴】中概股受累監管風險 今年赴美上市中概股逾6成跌穿招股價

滴滴（美：DIDI）、滿幫集團（美：YMM）、看準網（美：BZ）等中概股赴美上市後不久即遭網信辦調查國家網絡安全。中共中央辦公廳、國務院辦公廳隨即印發的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》 ，擬對中國企業赴美上市進行嚴格監管，多間中國企業已傳出暫停赴美上市。另一邊廂，受累監管風險，一眾已在美國上市的中概股也受壓。內地媒體統計，今年逾6成在美上市中概股跌穿招股價。另外，本網統計，來港第二上市的中概股中，8成股份已經潛水。

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彭博﹕內地限制企業境外上市 料約70間原定赴美上市企業受影響【下一頁】

報道引述Wind數據顯示，截至7月19日，今年共有38家中國企業在美股上市，其中20家發行存托憑證（ADR），18家發行普通股。當中已有24家公司跌穿了招股價 ，比率達到63%，其中跌幅最大的是智能通訊雲服務商容聯易通（美：RAAS）。該行於2月9日美股上市，發行價為每股16美元，但截至周一（19日）收市，公司股價僅為5.59美元，較發行價低65%。

較發行價跌5成以上的還有跨境電商洋蔥（美：OG）及眾籌平台水滴公司（美：WDH）。兩者周一收市價分別為2.94美元、5.74美元，而發行價分別為7.25美元和12美元，跌幅分別達59%及52%。

蔚來傳香港第二上市遇阻，詳見【下一頁】

分析指出， 一般赴美IPO的都是有一定規模的互聯網企業，即均面臨安全審查。在目前的環境下，赴港上市或許是這些企業的後備方案。

今年八成港第二上市新股潛水

截至目前，今年已有5隻中概股來港第二上市。它們分別為小鵬汽車 （09868） 、攜程 （09961） 、聯易融科技 （09959） 、百度 （09888） 及 嗶哩嗶哩 （09626） 。除了嗶哩嗶哩外，其餘4隻已經潛水，當中聯易融科及百度表現最差，分別較招股價累跌3成半及3成。

分析指出，在目前境外上市的政策變化背景下，港股有望迎來中概股集中回歸。不過與赴美上市相比，在港上市仍有較高的門檻，另外港股在市場流動性、股東退出難易度等方面仍不如美股。

瑞銀數據顯示，截至2021年第二季，中國企業海外IPO金額從146億美元上升到超400億美元，其中美國上市部分達到122億美元，赴港上市金額達284億美元。

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編輯：吳敏芳

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