▲ 【新股IPO】畢馬威據報付6.5億元和解費 解中國森林IPO審計疏忽訴訟

中國森林新股造假案，不單令多家投行被證監會重罰，核數師畢馬威也被中國森林清盤人起訴，被指無法發現中國森林高層的會計造假行為，構成疏忽。外電引述消息人士指，畢馬威案件原訂審訴10星期，但該行與中國森林清盤人達成和解，畢馬威將支付約6.5億元和解。

中國森林於2009年上市，當時集資額約2.16億元，但公司上市一年後被發現帳目違規而停牌，最終在2017年除牌。

證監會2019年重罰瑞銀、渣打證券、摩根士丹利和美銀美林保薦失當，罰款4大投行7.9億元，涉及3宗新股失當案件，其中一家即為中國森林，而瑞銀、渣打證券為該宗新股的負責人。

4大外資行保薦新股失當罰款逾7.8億，可見【下一頁】

中國森林清盤人繼而追訴畢馬威，無法在新股前審計過程中，發現公司資產和收入造假，甚至指控有畢馬威職員捏造審計底稿。畢馬威否認指控，宣稱該行不是因為疏忽而無法發現造假。

畢馬威、中國森林清盤人暫未回應和解傳聞，消息所指的和解金額相當於清盤人提出賠償13億元的一半。

外電指出，畢馬威也捲入曾在美國上市的中國醫療技術財務造假案，中國醫療技術清盤人據報已在香港法庭，民事起訴畢馬威審計疏忽，預計案件明年開審。

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編輯：麥德銘

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