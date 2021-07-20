英超愛華頓球星疑涉性侵兒童 遭英國警方拘捕（第二版）

▲ 一名英超球星被指涉嫌性侵兒童而被警方拘捕。

英國球壇今年波折不斷，先是6大豪門球會出走，參戰歐洲超級足球聯賽的風波，再到失落英格蘭歐洲國家盃錦標，如今更爆傳出性醜聞。英國警方發表聲明，表示一名英格蘭超級足球聯賽球星因涉嫌性侵犯兒童，而在上周被捕。據悉，被捕球星的球會已得悉事件，並將有關球員停賽，接受警方調查。愛華頓發表聲明，承認有一隊球員被停賽。

（第二版更新愛華頓承認有一隊球員被停賽）

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大曼徹斯特（Greater Manchester）警方指一名31歲男性在上周五（16日），因涉嫌性侵兒童被拘捕，目前已保釋候查。英媒獲悉被捕男性為英超球會球星，為所屬國家隊的主力，上周五在家中被捕。有指，涉事球星週薪豐厚，職業生涯中曾是轉會市場的搶手貨，吸引不同球會開價數百萬英鎊收購。

愛華頓在球會網站承認，有一名一隊球員被停賽，接受警方調查。根據資料，愛華頓一隊中只有2人年屆31歲，分別是冰島中場施古臣（Gylfi Sigurdsson）及英格蘭中場德夫（Fabian Delph）。兩人中施古臣國家隊上陣次數更多，而且多次轉會金額亦約數百萬英鎊。

涉事球星的球會回應，指對事件感到震驚，確認有關球員已被停賽，接受警方調查，球會將配合有關部門要求來調查事件。消息人士表示，涉及兒童的性犯罪案件定必會徹底調查，並對球會﹑球迷及社會大眾響起警號。至今，球會及球員的身分仍為未明。

責任編輯：吳漢培