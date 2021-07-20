【東京奧運】贊助商放棄去開幕禮 拒播廣告

▲ 豐田宣布不會派代表出席東京奧運開幕禮，也不會在日本國内播放相關廣告。

東京奧運本周五（23日）開幕，但由於新冠肺炎疫情嚴峻，日本民間有呼聲要求取消東京奧運。作為贊助商的豐田宣布不會派代表出席東京奧運開幕禮，也不會在日本國内播放與東京奧運相關的廣告。

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東京奧運有14個稱為全球合作夥伴的最高級別贊助商，日本國内僅有豐田（Toyota）和松下（Panasonic）兩間企業成為全球合作夥伴。這些贊助商可在廣告中加入奧運標誌，以達到宣傳效果。

但豐田發言人周一（19日）宣布，公司考慮到東京奧運開幕禮不會安排觀眾入場等因素，社長豐田章男等公司高層不會出席開幕禮，而且放棄在日本播放所有奧運相關廣告。

而豐田北美分公司則發表聲明，指豐田已經在美國全國廣播公司（NBC）播放奧運廣告，更會在奧運會期間繼續播放。

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日媒《朝日新聞》本周訪問1,444名日本民眾，結果顯示有68%受訪者懷疑東京奧組委控制疫情的能力，有55%受訪者更表明反對繼續舉辦奧運。

日本有60間企業已支付超過30億美元（約234億港元）贊助今屆東京奧運，本來希望藉此提升企業形象。但社會出現輿論要求停辦東京奧運，無疑令這些企業騎虎難下，憂慮繼續支持東京奧運會引起民眾不滿。

責任編輯：鄭錦玲