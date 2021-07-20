【恒大3333】恒大股債價格齊挫　明年3月到期債券債息突破50厘

▲ 恒大股債雙雙齊跌。

恒大 （03333） 股債雙雙齊跌，彭博數據顯示，其中，恒大最近到期的債券，即2022年3月23日到期的8.25%債券，在周一（19日）傳出恒大遭法院裁定凍結資產的消息後，該債券每1美元面值從6月中的85美分，跌至7月19日的77美分。其債息則突破50厘，從6月初的46.2厘，急升至53厘。

▲ 2022年3月23日到期的8.25%債券債息走勢圖。

▲ 2022年3月23日到期的8.25%債券債價走勢圖。

至於恒大2023年1月到期的11.25%債券，債價每1美元面值跌至67.7美分，債息則升至42.8厘。恒大2024年3月到期的9.5%債券，每1美元面值跌至59.7美分，債息則升至33.3厘。

摩通指恒大破產可能性偏低，詳見﹕【下一頁】

彭博數據顯示，恒大今年內暫未有債券即將到期，連同公司債及貸款在內，目前恒大總債務達292.57億美元（折合港幣約2273.7億港元）。其中，明年到期的公司債達73.86億美元（約574億港元），明年到期的貸款則達到3.09億美元（約24.01億港元），兩者合計76.95億美元（約598億港元）。

恒大指明年3月前無到期境內外公開市場債券，詳見﹕【下一頁】

恒大未來3年的債券分佈數據

到期期間 總計（公司債+ 貸款） 公司債（美元） 貸款（美元） 2022 76.95億 73.86億 3.09億 2023 107.9億 98.1億 9.78億 2024 34.2億 34.2億 0

（數據來源﹕彭博數據，截至7月20日）

面對債務問題，恒大今年曾表示，自去年3月實施「高增長、控規模、降負債」的新戰略以來，公司用自有資金已累計歸還7筆境外債券本息合計約106億美元（ 約823億元）。

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編輯﹕賴奕羚