【營銷智慧@iM網欄】新建網店半年單月營業額近25萬 網店創業門檻高不可攀？

疫情後，網上購物愈見普及，即使在經濟萎縮的情況下，網店的生意額卻不降反增。作為中小企老闆，或眼見公司升職加薪無望，希望創業增加被動收入的你，有沒有想過將網購成為你的事業？筆者本身已從事中小企數碼技術支援20年，過去便利用線上營銷協助逾200家中小企將生意做大做好，過去數年更為部份中小企建立網店，因此我擁有的實戰經驗是最新、最貼市的，所提出的方法也是被驗證過的。

不過為客戶建立網店，並非由零到一建立一門生意。我希望以一個甚麼也沒有的創業者身份，由零開始經營一家網店，所以我在去年起便自行建立一家專賣凍肉的網店，結果在半年間便達到逾20萬元的生意額，而當中所用到的創業成本只是數萬元。筆者便在此解構網店生意的本質，破除坊間對網店生意的謬誤。

只有IT人才適合建立網店?

筆者認為兩類人皆適合網店創業。第一是謀求轉型的中小企、實體店，其次是本金不多的創業者。我過去20年也有向中小企提供數碼技術支援，而疫情期間，我接觸到不少謀求轉型的中小企，它們不少都希望建立網店，將生意由綫下轉移至綫上，過程中我發現中小企對建立網店有很多不解和謬誤，如誤以為建立網店的成本及技術門檻很高，但其實不然。

網店創業的的門檻很高?

不論是資金、技術、時間成本也不高。先說技術方面，很多人以為要懂編程才能建立網店，但其實坊間已有一些第三方平台來建立網店。使用這些平台無須懂得編程或其他專業IT知識，而所建立出來的網店，其專業程度卻一點不少，現在很多大公司如Tesla也是利用這些第三方平台建立網店。

使用這些平台只需一年三至四千元，而且網主只需按所接到的訂單來入貨，加上物流、找供應商已比三至四年前更加容易和便宜，其實只需一般打工仔一至兩個月的人工作為成本，已能開店做生意；而且只要跟著我的課程Step by Step地做，只要一至兩星期已可建立功能完善、設計靚仔的網店。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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