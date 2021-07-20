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【英國王室】哈里出自傳 卸下王子身分自白人生

環球社會熱點 11:07 2021/07/20

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英國哈里王子與王室的關係一度因今年3月時的專訪陷入冰點，當外界預期雙方開始修復關係時，哈里卻選擇出版自傳。出版商商企鵝蘭登書屋確認，哈里將在2022年出版自傳，並表明不以王子身分剖白自己的人生。

【英國王室】哈里梅根專訪獲艾美獎提名 與兩節目爭獎 【下一頁】

哈里（Prince Harry）透過聲明表示，今次不會以出生以來的王子身分，只會以生活至今的普通人哈里角度，講述自己人生的高低起伏﹑錯誤及吸取的教訓。哈里希望向世人展示，不論大家有著如何不同的人生背景，大家擁有的共同點遠比想像多。

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哈里表示非常感激有機會與大眾分享自己的人生，以及當中學習到的經驗。他亦期待大眾可以從其正確及絕對可信的親身經歷，認識及了解有關哈里的人生。哈里的發言人強調，哈里不期望出版自傳會得到英國王室的許可。

【英國王室】哈里梅根準備返英 英女王有得睇曾孫女 【下一頁】

企鵝蘭登書屋（Penguin Random House）表示，哈里自傳預期在2022年出版，收入將全數捐獻予慈善機構。企鵝蘭登書屋介紹，哈里在自傳中將會首度披露其私密且衷心的人生，用誠實與迷人的自白，陳述他如何在經驗﹑冒險及失去中，成為今時今日的哈里。

責任編輯：吳漢培

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