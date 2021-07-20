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【5G】三大電信商公佈6月營運數據　中移動6月5G客戶按月增13%（第二版）

股市 17:55 2021/07/20

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中移動6月上客量增長加快　5G客戶按月增13%

中國移動 （00941） 周二（20日）公布6月營運數據，移動客戶總數超過9.45億戶，按月增長0.3%，淨增272.2萬戶，是今年來淨增最多的月份。

中移動6月5G套餐客戶數接近2.51億戶，按月增長13%；4G客戶數接近7.99億戶，按月增長0.6%。另外，有線寬帶客戶淨增260.2萬戶，客戶總數近2.26億戶。

中電信﹕5G用戶單月淨增666萬戶

另外，中國電信 （00728） 同日收市後公佈6月數據，月內移動數量達3.62億戶，單月淨增182萬戶，按月增長0.56%，今年累計已淨增1147萬戶。

中電信6月份5G套餐客戶數約1.31億戶，單月淨增666萬戶，今年累計淨增4465萬戶。有線寬帶客戶淨增106萬戶至1.64億戶，年內累計已淨增568萬戶。6月份固定電話用戶淨減2萬戶至1.07億戶，年內累計淨減74萬戶。

中國聯通﹕上月5G套餐用戶淨增723.6萬戶

中國聯通 （00762） 亦公佈，6月份移動出賬用戶淨增72.9萬戶，至3.1億戶，今年累計淨增464.5萬戶。

6月份5G套餐用戶淨增723.6萬戶，至1.13億戶，年內累計淨增4250萬戶。固網寬帶用戶6月份淨增63.2萬戶，至9012.3萬戶，年內累計淨增402.8萬戶。

中移動周二收報48.2元，微跌0.5%，成交額達9.73億。中電信收報3.12元，跌1.3%，成交額達3.46億。中國聯通收報4.17元，跌0.24%。

（第二版新增﹕中電信、中國聯通）

立即了解【5G發展】新形勢

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記者：梁安琪

港股 4G 5G 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 新經濟股 中國

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