中美貨幣政策爲何背離？

中美貨幣政策近期出人意料地呈現出短期背離：一方面，美聯儲在6月議息會議中上調超額準備金利率和隔夜回購利率，並給出從縮表到加息的前瞻指引，緊縮傾向超預期；另一方面，中國人民銀行宣布於2021年7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，選擇全面降準而非定向降準，寬鬆微調超預期。筆者認爲，中美貨幣政策貌離神合具有多重深意。

第一，新供給衝擊的真實影響正引起全球政策制定者的高度警惕。無論是美聯儲6月的政策變盤，還是中國人民銀行7月的全面降準，都明顯超出了市場預期，以穩健著稱的中美貨幣當局做出如此重大的政策變化，暗示出其對宏觀形勢的深層擔憂。事實上，從歷史經驗看，供給衝擊往往會帶來隨後2至3年內持續的滯脹壓力和生産率負面影響，唯有堅定、持續並一定程度上超預期的政策選擇，才能借助「動態不一致性」獲得既定的政策效果。

第二，中美貨幣政策都為應對新供給衝擊複合影響留下了政策緩衝。儘管中美貨幣當局的短期應對分別指向了不同側重點，但新供給衝擊帶來的「滯脹」長期影響還將漸次顯現，因此，美聯儲通過「節奏把握」為可能的增長困難留出了提前量；中國人民銀行則通過「鬆緊搭配」為應對通脹創造了可能，在降準的同時保持基準利率不變，並强調了在不搞大水漫灌的基礎上，對受物價上漲影響較大的微觀群體予以政策支持。相比利率政策，降準影響渠道更爲單一，即通過增强商業銀行的信貸能力爲實體經濟輸血。考慮到中國監管部門對商業銀行的信貸投向具有較强的引導能力，所以「全面降準＋普惠金融信貸指引」的綜合作用確保了對普惠小微企業的「精準滴灌」。

第三，中美全域性政策搭配和而不同。應對百年一遇公共衛生危機及其引致的新供給衝擊，單一政策力有不逮，唯有精準高效的全面政策搭配才能有效地趨利避害。作爲全球經濟復甦「雙核」，中美從整體上看都採用了「擴張性財政政策＋穩健貨幣政策＋激勵性結構性政策」的政策組合，只不過由於經濟基本面和政策起點不同，短期政策選擇呈現出一定差異。就美國而言，拜登政府的大規模財政計劃已在進程之中，貨幣政策短期偏緊，為之對冲；就中國而言，上半年財政預算的實際使用力度不達預期，貨幣政策短期偏鬆，為之補位。就未來而言，中美政策大方向上還將沿着類似的組合模式繼續演化，所以，短期背離並不意味着長期反向。