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【網絡攻擊】微軟遭黑客攻擊事件　五眼聯盟北約日本認定與中國有關

Hot Talk 09:56 2021/07/20

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【網絡攻擊】微軟遭黑客攻擊事件　五眼聯盟北約日本認定與中國有關

微軟（Microsoft， 美：MS）發生伺服器遭黑客攻擊導致數據外洩事件後。美國及盟友北約、五眼聯盟、歐盟與日本周一（19日）集體指控中國是幕後黑手。英美與歐盟均就發表聲明，其中美國國務院聲明指，美國和全球各國正要中國為其不負責任、破壞性的網絡行為負責；英國及歐盟更表明，黑客組織「APT40」和「APT31」與中國國家安全部有關。

白宮聲明指，美國密切留意中國培育了一個包括黑客的情報機構，在全球進行未經批准的網絡活動，以謀取私利。聲明說，有中國政府屬下的網絡運營商，以軟件攻擊導致國家損失數十億美元的知識產權、專利信息、贖金等，損害了政府、企業和關鍵基礎設施運營商的利益 ，並將採取
應對措施。

聲明提到，與中國國家安全部有關的黑客，今年3月初利用微軟交換伺服器「Microsoft Exchange Server」的漏洞，向全球數以萬計的電腦系統發動「零日攻擊」（zero-day exploit），該等間諜行動導致數據外洩，私人公司蒙受巨額損失

美國總統拜登周一在白宮對媒體表示，俄羅斯政府不同，中國政府不是在親自進行網絡攻擊，而是在保護黑客，甚至可能為他們這樣做提供便利。

英國及歐盟也發表聲明指，中國政府透過微軟交換伺服器，入侵全球電腦系統，全球超過 25 萬台服務器受到影響。 歐盟聲明稱，這些惡意網絡活動是在中國境內進行， 目的是竊取知識產權和從事間諜活動，歐盟及其成員國強烈譴責這些惡意網絡活動。英方還將黑客組織「APT40」和「APT31」的活動，歸咎於中國國家安全部，指有證據證明，中國持續進行不負責任的網絡活動，一再無視國際的停止呼籲。

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編輯：吳敏芳

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微軟（Microsoft，美：MSFT） 美股 軟件 黑客 拜登 北約 歐盟 俄羅斯 英國 日本

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