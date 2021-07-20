「HK TECH老虎班」培育科創領袖

▲ 城大校長郭位教授指，「HK TECH 老虎班」為最出色的學生提供富挑戰性的學習體驗，以培育他們成為未來科創領袖。

香港城市大學（城大）推出「HK TECH老虎班」，讓追求卓越的學生發展潛能。晉身「HK Tech老虎班」的傑出學生，將可修讀世界頂尖STEM教授的課程。

城大校長郭位教授說：「『HK TECH老虎班』為出色的學生提供富挑戰性的學習，在世界級學者的指導下，體驗高質課程及從事開創性研究，成為未來科創領袖。」

2017年哥倫比亞大學雙聯學士學位課程畢業生方沛然先生說︰「加入城大，並到長春藤院校學習，讓我獲得傑出學位，踏上成功事業之途。」

獸醫學學士課程二年級學生陳曉汶說︰「大學與康奈爾大學的結盟，以及健康一體化理念，激勵我選擇入讀大學的賽馬會動物醫學及生命科學院，追求抱負。」

「HK TECH老虎班」特設數學、物理、化學、英文及其他高質素基礎課程，以滿足菁英學生對高階學習的需要，及提升其競爭力。學生亦可透過學士和碩士課程選項，在大學或海外一流大學修讀碩士學位課程。「HK TECH老虎班」的學生亦有機會參與HK Tech 300大型旗艦創新創業計劃。

大學更推出兩項全新獎學金，包括校長獎學金和香港科技獎學金。校長獎學金每年設一個名額，金額為每年30萬港元；而兩個香港科技獎學金名額，金額為每年各20萬港元，嘉許在科學（包括生物科學）和工程學方面表現最出色的學生。獎學金為期四年。

成為「HK TECH老虎班」的學生需在公開考試取得優秀成績，例如：在香港中學文憑考試（HKDSE）四科主修科加兩科選修科的總分達30分或以上的本地學生；及經非大學聯合招生辦法申請入學、並於普通教育高級程度證書（GCEAL）取得3A*的成績，或於國際文憑大學預科課程（IB）取得總分達40分或以上的學生，均符合資格加入「HK TECH老虎班」。

城大推動教研合一，世界級科學家為「HK TECH老虎班」奠下了成功的基石。根據史丹福大學，逾140位教研人員論文獲高度引用，位列全球排名首2%科學家。在美國國家發明家科學院全球頂尖100所獲頒最多美國專利的大學中，城大在本地大學中排名第一。作為全球發展最快的大學之一，城大在QS世界大學排名榜中，在2017至2021年間，「論文引用數量」的五年平均值是全港第一。在早前的2021年網上日內瓦國際發明展中，城大囊括12個獎項，為全港大學之冠。

詳情請瀏覽網頁︰https://www.cityu.edu.hk/talents/

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