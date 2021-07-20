【港股市況】港股午後初段跌逾300點略穿250天綫　恒大挫逾一成再破底、市值跌穿1000億（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

Delta新冠變種病毒傳播力強，市場擔憂疫情擴散拖累經濟復甦，道指跌725點，港股承接低開近百點。恒生指數低開93點，早段一度倒升，惟反彈力度不足，臨近中午收市前跌逾300點，跌穿250天綫（約27169點）牛熊分界綫。恒生指數半日跌325點，報27163點，成交735億元。恒生科技指數跌1.6%，報7310點。恒大 （03333） 再跌逾14%、恒大汽車 （00708） 跌近18%；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 跌逾1%；港交所 （00388） 逆市靠穩升0.2%。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【13：00】港股午後初段跌約340點，報27150點；科指跌1.7%，報7304點。

【12：58】恒大會破產？ 摩通：可能性偏低、但不排除銀行會將恒大債務視為不良貸款

【12：48】電訊盈科傳出售數據中心予DigitalBridge 資產估值逾46億元

【12：30】港交所歐冠昇探討惡劣天氣開市 認為可參考在家工作經驗

【12：00】恒生指數半日跌325點，報27163點，成交735億元。恒生科技指數跌1.6%，報7310點。恒大 （03333） 再跌逾14%、恒大汽車 （00708） 跌近18%；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 跌逾1%；港交所 （00388） 逆市靠穩升0.2%。

【11：40】恒指中午收市前，跌約340點，報27148點，跌穿250天牛熊分界綫。

【11：37】防守性強的公用股逆市靠穩，中電 （00002） 升0.2%；煤氣 （00003） 、電能 （00006） 暫無升跌。

【11：34】大市跌近300點，跌至27200點水平，下試250天綫（約27169點），最新報27205點，跌284點；科指跌1.4%，報7325點。

【11：31】微盟 （02013） 跌8%，低見10.96元，為科指中跌幅最大股份。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.5%；深證跌0.4%；創業板指跌0.2%。

【11：16】大市跌幅再擴大至200點，跌穿29300點水平。

【11：09】中石油 （00857） 最新跌逾4%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別跌逾3%。

【11：06】國家衛健委表示，5月31日後均可生三孩，生育登記先備案後補辦。中國飛鶴 （06186） 升近2%；蒙牛 （02319） 升0.7%；好孩子 （01086） 升0.6%；錦欣生殖 （01951） 升2%。

【11：02】友邦 （01299） 逆市升0.4%，高見93.65元。

【10：59】倩碧 （08367） 逆市再升14%，破頂高見1.78元。

【10：52】中移動 （00941） 跌0.5%；中電信 （00728） 回吐逾1%；聯通 （00762） 逆市靠穩，暫無升跌。

【5G】中移動6月上客量增長加快 5G客戶按月增13%

【10：45】快手 （01024） 股價跌逾1%，低見136.7元再創上市後新低。

【10：37】融創 （01918） 股價跌逾6%，破底低見22元。

【10：33】復星醫藥 （02196） 逆市升0.7%，再破頂高見69.45元。

【10：27】港股跌約200點後跌幅收窄，恒指最新跌約65點，報27423點；科指跌0.3%，報7406點。

【10：23】世紀睿科 （01450） 升近一倍，破頂高見0.45元，成交158.6萬元。

【10：19】恒指跌202點，報27287點。

【10：15】大市跌幅擴大至約135點，報27355點；科指跌0.6%，報7384點。

【10：13】恒大汽車 （00708） 跌幅一度擴至兩成，破底低見12.72元，成交1.7億元。

【10：07】耀高 （01796） 昨日急升後，今早再升逾三成，破頂高見1.69元。

【10：04】WAC HOLDINGS （08619） 逆市升近8成，高見0.216元，暫為升幅最大股份。

【10：00】中汽協指今年6月，商用車產銷 38.8萬輛和44.6萬輛，按月下降8.3%和7.4%，按年下降26.3%和 16.8%。比亞迪 （01211） 、廣汽 （02238） 跌逾1%；吉利 （00175） 跌逾4%；長汽 （02333） 跌3%。

【09：57】恒大 （03333） 跌幅擴大至逾14%，破底低見7.02元；恒大物業 （06666） 跌逾8%，破底低見6.13元；恒大汽車 （00708） 跌逾13%，破底低見13.7元；恒騰 （00136） 跌近12%。

【09：51】通達 （00698） 跌幅進一步擴大至三成，破底低見0.31元。

【09：49】恒大 （03333） 最新跌一成，破底低見7.35元，市值976億元，跌穿1000億元。

【09：47】維達業績遜預期花旗下調評級至「中性」 維達現跌1%

【09：43】三桶油隨油價向下，中石油 （00857） 跌逾3%；中海油 （00883） 跌逾1%；中石化 （00386） 跌逾2%。紐約期油跌穿70美元，收報66.42美元，跌7.5%；布蘭特期油收報68.62美元，跌6.8%。

【油價走勢】國際油價挫逾5% 高盛：Delta變種病毒拖累油價未來數周波動 中石油跌3%

【09：39】阿里巴巴 （09988） 逆市升1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 升0.1%。

【09：37】大市再度轉跌約65點。

【09：35】信達生物 （01801） 跌0.8%，成交達3.9億元。

【09：34】大市早段轉升約40點，報27528點；科指升0.4%，報7460點。

【09：33】通達 （00698） 跌幅擴大至逾25%，破底低見0.33元。

【09：33】大市跌幅收窄，期指率先倒升。

【09：31】恒大 （03333） 早段跌幅擴大至6%，破底低見7.66元。

【09：31】人行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.85%和4.65%不變，均為連續第15個月維持不變。

【09：29】恒大物業 （06666） 升0.5%。恒大物業 發盈喜，預期截至6月底半年錄得的股東應分配利潤較去年同期大幅增長約70%。

【恒大系】恒大物業挫13%創上市新低 發盈喜料半年多賺7成

【09：26】通達 （00698） 宣布，建議按每持有2股現有股份獲發1股供股股份基準，以認購價每股0.232元實行供股，通達股價今早低開逾14%，開報0.39元破底。

【供股】通達集團折讓49%「二供一」 籌7.52億元

【09：25】復銳醫療科技折 （01696） 讓12.8%配股，股價低開近6%，開報27.95元，成交173.3萬元。

【09：23】潤啤 （00291） 發盈喜，股價高開近3%。潤啤預期截至6月30日止六個月，純利按年升至少100%。

【盈喜】華潤啤酒料上半年純利增加至少100%

【09：20】恒生指數低開93點，開報27395點。恒生科技指數跌0.4%，報7403點。恒大 （03333） 續跌逾2%破底；滙豐 （00005） 跌近2%；阿里巴巴 （09988） 逆市升0.7%。

【09：13】期指開報27345點，跌124點或0.5%。

【08：59】恒指黑期跌約77點，27390點；道指期貨升145點，報33984點。

【08：27】恒大兩住宅項目網簽交易遭暫停 被指蓄意逃避監管

【08：25】利標品牌全年經營虧損擴大1.3倍至2.2億美元

【07：45】維達獲行政總裁增持10萬股

【07：45】復銳醫療科技折讓12.8%配股 淨籌6.2億元

【07：45】港股ADR收報27257點，跌232點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報41.64元，跌1.11元或2.6%；騰訊 （00700） ADR折合報543.75元，跌5.75元或1.1%。

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【07：30】Delta新冠變種病毒傳播力強，英國全面解封，反而加劇市場對疫情擴散拖累經濟復甦的擔憂，資金避險情緒急升溫，道指曾瀉946點，跌幅尾市收窄。道指收報33962點，跌725點或2.1%，創去年10月以來的最大跌幅；標指收報4258點，跌68點或1.6%；納指收報14274點，跌152點或1.1%。

【開市9點半】大摩警剔全球經濟復甦兩大風險 恒大物業、華潤啤酒、五礦資源發盈喜

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責任編輯︰梁浩碩