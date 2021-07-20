【恒大3333】恒大傳安排3.5億美元償還4筆美元債 湖南兩新盤恢復預售　恒大仍跌一成、恒大物業倒升

▲ 【恒大3333】湖南邵陽主動公布恢復恒大兩新盤預售 恒大跌幅收窄

中國恒大 （03333） 湖南兩個住宅項目網簽交易一度遭暫停。湖南省邵陽市住建局7月19日（周一）上載通知，即日起至10月13日，暫停恒大未來城項目和恒大華府項目的預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款，稱其蓄意逃避監管。湖南省邵陽市再於周二（20日）主動通告，兩家恒大項目公司積極整改，決定恢復恒大華府、恒大未來城項目預售許可、網簽備案、預售資金撥款。

恒大系周二（20日）延續昨日跌勢，中國恒大最多跌15%，邵陽市最新通告後，中國恒大跌幅一度收窄至不足一成，但收市仍跌10.2%，報7.37元，成交近20億元。

另內地媒體報道，恒大今日已安排資金提前匯入債券還款賬戶，用於支付公司及子公司發行的四筆美元債券利息合共約3.52億美元（約27.3億港元）。報道指，去年3月以來恒大用自有資金已累計歸還7筆境外債券本息合計約110億美元（約850億港元），至2022年3月前，恒大再無到期的境內外公開市場債券。

恒大物業 （06666） 曾跌9%，午後倒升，全日升0.1%，報6.74元，成交10億元。恒大物業於周一收市發盈喜，料半年盈利按年增7成左右。

恒大汽車 （00708） 曾跌兩成，全日跌11%，報14.3元，成交6.4億元。

中國恒大周一（19日）傳出銀行申請凍結其財產的消息，恒大系全綫下挫，中國恒大跌16.2%。

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根據公告，今年以來截至7月13日，恒大未來城項目銷售商品房成交金額2.9億元人民幣，但進入監管賬戶金額僅1.06億元人民幣。而恒大華府項目成交金額2.38億元人民幣，進入監管賬戶金額只有約1700萬元人民幣。

通知稱，兩項目監管金額與實際銷售金額不符，存在帳外收存和使用挪用、預售資金的行為，蓄意逃避監管，又指多次約談並下達整改通知書，惟恒大置若罔聞，拒不整改，目前仍未有任何實際整改行動。

中國地產開發商往往在建設完工前出售住宅物業，但必須在監管賬戶中存入資金，以免開發商因資金緊張而放棄項目。

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責任編輯︰梁浩碩