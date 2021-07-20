【恒大3333】恒大住宅項目網簽交易遭暫停　恒大曾跌一成半、恒大汽車挫兩成後反彈

▲ 【恒大3333】恒大兩住宅項目網簽交易遭暫停 被指蓄意逃避監管

中國恒大 （03333） 兩個住宅項目網簽交易遭暫停。湖南省邵陽市住建局通知，即日起至10月13日，暫停恒大未來城項目和恒大華府項目的預售許可、暫停網簽備案、暫停預售資金撥款，稱其蓄意逃避監管。恒大系周二（20日）延續昨日跌勢，截至10時35分，恒大最多跌15%，低見6.91元，最新跌幅收窄至11%，暫報7.29元，成交額達6.58億。

恒大物業 （06666） 曾跌9%，最新跌幅收至4%，現報6.48元，恒大汽車 （00708） 曾跌兩成，最新跌11%，報14.38元。

中國恒大周一（19日）傳出銀行申請凍結其財產的消息，恒大系全綫下挫，中國恒大跌16.2%。

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根據公告，今年以來截至7月13日，恒大未來城項目銷售商品房成交金額2.9億元人民幣，但進入監管賬戶金額僅1.06億元人民幣。而恒大華府項目成交金額2.38億元人民幣，進入監管賬戶金額只有約1700萬元人民幣。

通知稱，兩項目監管金額與實際銷售金額不符，存在帳外收存和使用挪用、預售資金的行為，蓄意逃避監管，又指多次約談並下達整改通知書，惟恒大置若罔聞，拒不整改，目前仍未有任何實際整改行動。

中國地產開發商往往在建設完工前出售住宅物業，但必須在監管賬戶中存入資金，以免開發商因資金緊張而放棄項目。

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責任編輯︰梁浩碩