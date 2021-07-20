【維達股價】維達業績遜預期花旗下調評級至「中性」 維達現跌1%

▲ 維達獲行政總裁增持10萬股

維達 （03331） 日前公布中期業績，期內公司權益持有人應佔溢利9.67億元，按年增長6%，派中期息10仙，維持不變。花旗早前發表研究報告，將維達的評級由「買入」下調至「中性」，目標價由31.7元下調至22.1元。

維達現報20.15元，跌1%。

中金則表示，維達上半年業績低於市場預期，但見6月銷售重回穩健增長，預計公司的銷售勢頭在下半年或將持續，尤其第四季度的網購促銷購物街仍有發揮空間，預計全年有望錄雙位數穩健收入增長，維持其「跑贏大市」的評級，目標價25元。

維達昨日獲行政總裁增持。維達公布，公司行政總裁兼執行董事李潔琳於7月19日，按平均每股19.874元，於場內購買合共10萬公司股份。維達股價對上一日收市報20.35元，跌0.2元或近1%，購買平均價較達維上日收市價折讓2.3%。完成後，李潔琳於合共30萬股股份中擁有權益，相當於公司已發行股本總額約0.02%。

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責任編輯︰梁浩碩