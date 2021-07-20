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【美股分析】摩通首席全球市場策略師：通貨再膨脹交易將很快復甦

股市 02:07 2021/07/20

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摩通首席全球市場策略師Marko Kolanovic認為，通貨再膨脹交易將很快復甦。

摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，近期經濟好轉受益股的拋售已經過度，跌勢逆轉近在眼前。

冠狀病毒Delta變種迅速蔓延，以及人們對美國經濟增長見頂的擔憂加劇，導致所謂的通貨再膨脹交易周一遭遇了加速平倉。交易員一直在湧入被視為避風港的科技等增長板塊。但Kolanovic認為，隨著全球經濟從大流行病中復甦，受益於通脹加快的價值股將進一步上漲。

Kolanovic在一份報告中寫道：「Covid-19的Delta變種病毒應當不會導致新的封鎖，盡管病例增加，但死亡率已顯著下降。」 「我們預計，隨著對Delta變種病毒的恐懼減輕，並且持續出現通脹超出預期，通貨再膨脹交易諸如周期性股票、債券收益率、高貝塔股票、通貨再膨脹和重新開放主題，將很快反彈。」

盡管周一10年期美國債息自2月份以來首次跌破1.2厘，但Kolanovic認為，這反映了「過度誇大的增長焦慮」。事實上，他認為低實際收益率表明，長期國債並不太擔心聯儲局會比預期更早開始縮減買債。

他寫道：「未來幾個月通脹持續出現意外，應該會導致美國實際收益率目前巨大的錯誤定價出現修正，從而提振價值導向的行業。」

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編輯：李勝君

美股 新冠肺炎疫情 見頂 債券 股票 美國聯儲局 通脹 國債

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