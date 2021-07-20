【投資趨勢】富途：首季女性投資者按年增逾5倍 90後女生最愛投資 00後女生賺錢最厲害

在不少人的眼中，男性較女性更愛投資，但一項關於本港女性投資趨勢報告的數據顯示，原來愈來愈多本港年輕女性已提早展開投資之路。

證券交易及財富管理金融科技公司富途控股（美:FUTU）公佈首個針對本港女性投資趨勢報告。報告分析2020年11月30日至2021年5月30日期內富途香港女性投資者投資行為趨勢，從投資者年齡、投資組合及回報等，剖析本港女性在疫市下的投資趨勢，助市場捕捉女性投資大軍衍生的機遇。

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隨著本港女性財務自主意識逐漸強烈，為進一步追求財政獨立，越多年輕女性早早開啟投資之路，富途女性投資者年齡分佈中以80及90後女性佔多，其中40%為90後的女性，28%為80後的女性，同時不乏00後身影，佔整體2%，隨着互聯網券商及社交投資的興起，本港女性理財觀念日漸強烈，盼掌握經濟自由。

至於在投資選擇上，大多女性投資者傾向傳統投資產品，各年齡層由70前至00後均有逾九成人選擇投資正股，比投資衍生產品及基金及多。而女性投資者的風險承受能力普遍與年齡成反比，例如70後及更年長的女性傾向投資基金。至於90後的女性相對其他年齡層願意承受較高投資風險，偏向投資波幅較大的衍生產品。

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表現回報方面，女性投資者的實力不容小覷，報告顯示近兩成獲利投資者回報率超過50%，而年輕的00後的女性在賺取高回報率的比例上表現最好，有11.5%的00後女性收益率達100%以上，即賬面價值翻倍。

富途也從投資狀況分析，70後及更年長的女性傾向投資港股市場，當中58%的交易來自港股；相反，00及90後等較年輕的香港女性客戶熱愛美股市場，分別錄得92%及91%的交易金額來自交易美股。

女性10大熱門交易個股中，7間為美國上市公司，特斯拉高踞榜首，第二及第三位分別是富途控股及遊戲驛站，其餘熱門個股包括蔚來、小米集團-W、AMC院線、Palantir Technologies、保利協鑫能源、蘋果及阿里巴巴-SW。

富途控股創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華先生表示：「女性投資實力不容小覷，她們的投資喜好對市場甚具參考價值。截止2021年第一季度，富途的女性投資者按年增加逾5倍，主要集中在90後。隨著女性投資者逐漸成為投資中堅力量，富途將持續關注本港女性投資趨勢，為市場帶來更多分析與洞見。」

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記者：陳詠妍