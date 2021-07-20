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【開市9點半】大摩警剔全球經濟復甦兩大風險　恒大物業、華潤啤酒、五礦資源發盈喜

股市 06:45 2021/07/20

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（1）Delta變種病毒擴散，全球多地新增確診人數急升，資金流向避險資產，10年期美債息昨跌穿1.2厘，美滙升穿93大關。隔晚歐美股市再大跌，港股今日勢將考驗27000點關口。大摩指，環球市場對增長的預期相當高，中美兩大引擎各存隱憂，為全球經濟復甦的兩大風險。景順則認為，全球股市本周將面對挑戰。

大摩：中美兩大引擎各存隱憂　環球經濟復甦之路恐不如預期般璀璨

景順：全球股票指數本周或面對挑戰

即睇開市9點半重點：

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（2）恒大 （03333） 昨傳出銀行申請凍結其財產的消息，中國恒大 （03333） 及系內股份暴跌。不過，恒大物業 （06666） 收市後發盈喜，料半年多賺7成。

【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）

【恒大系】恒大物業挫13%創上市新低 發盈喜料半年多賺7成

（3）快手 （01024） CCASS倉位有異動，或部署達800億配股。

【快手股價】快手CCASS倉位異動　或部署達800億配股？（附短片）

（4）大摩預料，美團  （03690） non-GAAP淨虧損將會擴大至51億元人民幣。

【大行報告】大摩料美團第二季non-GAAP虧損擴大降目標價5% 美團股價曾挫逾半成

（5）騰訊  （00700）  公布，將收購英國視像遊戲公司Sumo，交易估值為9.19億英鎊（約12.7億美元）。

【騰訊股價】騰訊溢價43%收購英國遊戲商Sumo

（6）越南疫情相當嚴峻，影響申洲國際  （02313） 的經營， 集團表示目前越南產能缺口對集團的整體運作及財務狀況並無重大影響。

申洲國際：越南每受影響營運14日　布料和服裝年產能下降約2%和1%

（7）華潤啤酒  （00291） 、五礦資源  （01208） 昨收市後發布盈喜。

【盈喜】華潤啤酒料上半年純利增加至少100%

【盈喜】五礦資源料上半年虧轉盈　賺4億美元

（8）商湯科技傳年底尋求香港上市，並邀請到瑞信中國前CEO唐臻怡加盟擔任副總裁。

【新股IPO】商湯科技招瑞信中國CEO唐臻怡任副總裁

（9）美國免佣網上交易平台Robinhood本周進行IPO路演，尋求350億美元（約2730億港元）估值，每股發行價介乎38至42美元，發行5500萬股，擬集資超過20億美元。

【美股焦點】Robinhood尋求350億美元估值 擬籌逾20億美元、本周路演（第二版）

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 ADR 經濟 五礦資源（01208） 華潤啤酒（00291） 騰訊控股（00700） 快手—W（01024） 恒大物業（06666） 盈喜 港股ADR

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