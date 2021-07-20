  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (二) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【油價走勢】國際油價挫逾5%　高盛：Delta變種病毒拖累油價未來數周波動　中石油全日跌3%

股市 16:35 2021/07/20

分享：

國際油價急挫，倫敦布蘭特期油跌逾5%，報69.66美元，紐約期油跌近6%，報67.41美元。

國際油價急挫，倫敦布蘭特期油跌6.8%，報68.62美元，紐約期油跌穿70美元，每桶報66.42美元，跌7.5%。周日，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）打破僵局，同意從8月起增加石油供應，以遏制油價升勢。

油組及盟國目標在明年9月前，分階段全面撤銷目前每日減產580萬桶的協議，而下月起油組每日產量提升40萬桶，直至恢復減產前水平。

油股周二（20日）股價走低，中石油 （00857） 全日跌3.6%，收報3.24元；中海油 （00883） 跌1.8%，收報7.84元，創3個月新低；中石化 （00386） 跌2.7%，收報3.56元，創6個月新低。

美股大跌，即市市況可看【下一頁】

高盛發表報告指，油組及盟國協議有兩個重點，一是適度增產，將使市場在未來幾個月內保持供不應求，二是對提高產能的指導，鑑於投資不足日益嚴重，未來幾年內將需要提高產能。不過，高盛預計因Delta變種病毒的風險，油價將在未來幾周出現波動。

相關文章：【油價】OPEC+達增產協議　油價料受壓　中石油跌近2%

摩通：油市臨歷史性缺口　OPEC+需注入穩定性

編輯：區嘉俊

港股 商品 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 中國石油股份（00857） 石油 布蘭特期油 紐約期油
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【恒大股價】銀行申請凍結恒大財產、恒大批濫用訴訟前保全行為　恒大全日跌16%（第二版）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【港股夜期+ADR】資金反攻科技股ADR滙豐低港2.7%　夜期瀉254點　北水走資近18億（不斷更新）
【港股夜期+ADR】資金反攻科技股ADR滙豐低港2.7%　夜期瀉254點　北水走資近18億（不斷更新）
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）