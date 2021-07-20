【油價走勢】國際油價挫逾5%　高盛：Delta變種病毒拖累油價未來數周波動　中石油全日跌3%

▲ 國際油價急挫，倫敦布蘭特期油跌逾5%，報69.66美元，紐約期油跌近6%，報67.41美元。

國際油價急挫，倫敦布蘭特期油跌6.8%，報68.62美元，紐約期油跌穿70美元，每桶報66.42美元，跌7.5%。周日，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）打破僵局，同意從8月起增加石油供應，以遏制油價升勢。

油組及盟國目標在明年9月前，分階段全面撤銷目前每日減產580萬桶的協議，而下月起油組每日產量提升40萬桶，直至恢復減產前水平。

油股周二（20日）股價走低，中石油 （00857） 全日跌3.6%，收報3.24元；中海油 （00883） 跌1.8%，收報7.84元，創3個月新低；中石化 （00386） 跌2.7%，收報3.56元，創6個月新低。

美股大跌，即市市況可看【下一頁】

高盛發表報告指，油組及盟國協議有兩個重點，一是適度增產，將使市場在未來幾個月內保持供不應求，二是對提高產能的指導，鑑於投資不足日益嚴重，未來幾年內將需要提高產能。不過，高盛預計因Delta變種病毒的風險，油價將在未來幾周出現波動。

相關文章：【油價】OPEC+達增產協議 油價料受壓 中石油跌近2%

摩通：油市臨歷史性缺口 OPEC+需注入穩定性

編輯：區嘉俊