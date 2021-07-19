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【中概股風暴】天鵝到家據報暫停美國IPO計劃

新股IPO 22:06 2021/07/19

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外電報道，家庭服務平台天鵝到家已暫停美國IPO計劃。

內地收緊中概股赴美上市監管，外電報道，家庭服務平台天鵝到家（原58到家）已經暫停美國IPO計劃，天鵝到家本月已經在美國遞交上市申請，但短期內不會啟動招股，公司正等待監管層的更多指引。天鵝到家原本尋求集資5億美元（約39億港元）。

自滴滴出行（美：DIDI）遭遇網絡安全審查及應用程式下架後，多家公司已經傳出暫停美國上市計劃，包括社交平台小紅書、音頻分享平台喜馬拉雅FM、運動科技平台Keep、醫療科技數據公司零氪科技等。內地網信辦日前發佈新規，要求掌握超過100萬用戶個人信息的運營者，在赴國外上市前，向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

小紅書據報擬暫停赴美上市計劃【下一頁】

知情人士又指，討論依然在進行，天鵝到家遲些依然可能會推進IPO。天鵝到家創辦於2014年，提供家政、月嫂、保姆、搬家速運等服務，背後投資者包括58同城、阿里巴巴 （09988） 、紅杉資本、KKR、平安創投等。

逾3000億元中資科技股份未來3個月解禁、引新一輪拋售？　快手再創上市低【下一頁】

天鵝到家今年首季度淨虧損由去年同期1.4億元擴大至1.7億人民幣；收入按年增長39%至1.97億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳健婷

美股 新經濟股 中國概念股 IPO

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