【大行報告】富瑞料騰訊第二季度收入增20%　國內手遊市場仍未飽和

▲ 富瑞料騰訊第二季度收入增20% 國內手遊市場仍未飽和

騰訊 （00700） 將於八月中公布業績，富瑞（Jefferies）發表報告指，預計騰訊第二季度的收入按年增20%至1379億元（人民幣，下同），當中手遊收入料按年增長10%至395億元。

富瑞表示，騰訊對於商業服務、高產值遊戲以及短視頻等業務的投入，將為公司向產業互聯網的遷移做好準備，再加上《英雄聯盟》手遊即將推出，維持騰訊「買入」評級，目標價為755港元。

該行又指，國內智能手機遊戲市場的收入仍未飽和，因除了基於應用程序的遊戲以外，微信小遊戲等亦吸引很多用戶，因此預計國內市場的付費率和ARPU仍有很大的增長空間。

中金發表研究報告表示，預計騰訊第二季度經調整純利將按年增長11%至335億元，收入將按年增長21%至1391億元，維持騰訊「中性」評級，目標價682港元。

中金表示，預計騰訊第二季度的遊戲業務收入，在高基數基礎上，將按年增長11%至424億元，但因《英雄聯盟》以及《地下城與勇士》的手遊版推出時間仍未確認，因此預測全年遊戲收入將按年增長12%至1754億元。

另外，大和表示，雖然中國政府最近收緊數據安全監管，但騰訊面臨的風險或較少，因其過去在處理消費者數據時保持謹慎。考慮到搜狗（美：SOHO）的業務會與原有業務產生協同效應，決定維持「買入」評級，目標價由原本的850港元，下調至820港元。

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記者：梁安琪