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【查帕卡消息】明早萬一掛8號波 開唔開市？ 一文看盡港交所颱風下交易安排

股樓投資 20:24 2021/07/19

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熱帶氣旋「查帕卡」繼續逼近本港，天文台於下午4時10分改發三號強風訊號。由於風力增強，澳門氣象局今表示當地周二(20日)凌晨至早上改掛八號風球的可能性較高，本港明日會否同樣掛八號風球的機會亦漸受關注。

【下半年部署】 2021下半年 值得留意的10大新經濟股   詳情請看【下一頁

天文台則表示，除非查帕卡明顯增強，今晚需要改發八號烈風或暴風信號的機會不大，預料三號強風信號會在晚間維持一段時間。不過，查帕卡的路徑及強度變化仍存在變數，與查帕卡相關的雨帶會在今晚及明日間中為本港帶來大驟雨及狂風。天文台建議市民周二早上外出前，留意最新天氣報告。

然而一旦明日改掛八號風球，本港股市將如常開市還是停市？根據港交所的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」指引，如在「開市前時段」開始前已發出八號風球，則要視乎天文台在何時解除八號風球訊號。最理想的情況下，是早上7時前已宣布解除八號風球，所有股票交易將會如常。

至於若在不同時段內解除八號風球訊號，則會有不同的安排：

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撰文 : 李尚毅

香港交易所（00388） 港股

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