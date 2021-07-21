【東京奧運】主辦國有權新增比賽項目 邊5項被納入今屆奧運？

日本東京奧運將於周三（23日）開幕，歷屆奧運都新增各項比賽項目，使愈來愈多運動被列入奧運賽事。今屆東京奧運自然亦不例外，將有5項新運動納入獎牌賽當中，包括空手道、滑板、沖浪、攀石及棒球， 更多運動健兒有機會取得奧運獎牌榮譽，亦增加東奧可觀性。

今屆東京奧運有5項新運動加入，為賽事增加18個獎牌項目及34場比賽，新加運動包括手道、滑板、沖浪、攀石及棒球。

如何決定奧運新增項目？

奧運主辦城市有權向國際奧委會提議新增哪些比賽項目。國際奧委會將優先考慮該比賽項目是否會吸引新觀眾、或者有助性別平等。歷屆奧運會主辦國一般會提議新增能表現出自身特色或優勢的運動項目，包括日本主要運動棒球。

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此外，部分新增比賽項目會在下屆奧運會中被剔走，個別運動則會被保留，被剔走的項目會以其他新增項目作取代。以本屆奧運會為例，新增的空手道及棒球兩個項目在2024巴黎奧運將被取消，而滑板、沖浪、運動攀岩等三個項目則會被保留。另外，巴黎奧運還將新增一個霹靂舞項目。

5項新增運動項目：

空手道

源自於沖繩，在日本是一種非常受歡迎的運動，亦是一項能夠體現日本文化和傳統的運動項目。東京奧運新增的空手道項目分為兩類，包括「型」（預定動作表演練習）及「組手」（對打）的比賽。

「型」是一種單人進行的比賽，參賽選手完成空手道預設攻防動作的展示，其中動作需要獲得世界空手道聯合會認證的102個動作之內，裁判按照選手擊打及踢腿的力量、速度、節奏、平衡、穩定性、優美和流暢等要點進行評分。

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「組手」是兩人對打的比賽，共分為三個重量級分別進行比賽，兩名選手在8米長的比賽場地進行較量，選手必須擊打在對手身體的目標區域才能得分，在比賽時間內首先領先對手8分的選手，或是在規定時間3分鐘內得分多於對手者獲勝。東京奧運將有80名選手參加空手道比賽，20名型選手和60名組手選手，男女選手各占一半。

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滑板

滑板在年輕一代中深受歡迎，也是街頭文化重要部分。東京奧運新增的滑板比賽包括兩個項目：街道賽和公園賽，每個項目都分別有男子組及女子組比賽。

街道賽在一條筆直的“街道”場地舉行，每位運動員都需單獨完成比賽，在規定時間內利用每個設施完成技巧和特殊動作展示。

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公園賽在一個充滿各種曲線、弧面的場地中進行，運動員加速沖向斜坡後，躍起時需要在空中完成複雜技巧。東京奧運將有80名選手參加滑板比賽，角逐男子、女子共4個獎牌項目。

攀石

攀石屬首次亮相於奧運當中，比賽設為三項包括速度攀石、抱石攀石和難度攀石。速度攀石由兩位運動員一左一右在高15米的牆壁上按指定路線比拼攀爬速度，抵達最高點者獲勝。抱石攀岩則是運動員在規定的時間內，在布滿各種挑戰的4米高岩壁上攀爬，岩壁下方配有安全墊，如果攀爬中跌下來能再次嘗試。

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難度攀岩規定在6分鐘內，於高15米以上的牆壁上比拼攀爬高度，越高越好。攀岩選手將參加全部三項比賽，每個單項排名合計得分計算最終排名。

衝浪

首次登場奧運會的衝浪比賽將在距離東京奧運體育場約100公里的海岸進行。為時30分鐘的時間內，選手最多可以嘗試衝25個浪，其中兩個最高分計入該輪成績。由5名評委組成的評審團將根據「評判標準」對選手每次衝浪進行評審。評判標準包括表現和難度、動作創新、速度、力量、流暢性等影響衝浪關鍵因素。

東京奧運將有20名男子選手和20名女子選手參加衝浪比賽。

▼ 點擊圖片放大 棒球

棒球非奧運新比賽項目，對上2008年北京奧運會亦曾被納入新奧運賽事。棒球在美洲和亞洲極為盛行，古巴在五屆奧運會棒球比賽中三次奪金、美國於2000年悉尼奧運會上稱雄，韓國亦在2008年北京奧運會上奪冠。由於東京奧運期間美國職棒大聯盟（MLB）正在比賽，東運可能看不到MLB巨星。

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責任編輯：郭麗明