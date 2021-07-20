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【虛擬婚禮】紐約疫情放緩　虛擬婚禮不再被認可

科技 08:00 2021/07/20

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紐約市市長Andrew Cuomo早前撤銷行政命令表示，紐約疫情放緩，虛擬婚禮將不再被認可。

在疫情期間，美國紐約許多對新人透過視訊軟件如Zoom舉行線上虛擬婚禮。紐約市市長Andrew Cuomo早前撤銷行政命令表示，紐約疫情放緩，虛擬婚禮將不再被認可。

【手機遊戲】全球10大「最吸金」手遊大洗牌　《二之國》推出僅兩周即登前3名

根據GIZMODO報道，去年4月疫情肆虐期間，紐約州州長Andrew Cuomo曾發布行政命令，暫時允許新人可以透過Zoom等視訊軟體來舉行線上婚禮，官員也可透過視訊來主持結婚儀式。而當時紐約成為首個正式允許虛擬婚禮的州份之一，令不少民眾慕名從其他州前往該地結婚；在社交平台Twitter上，「#ZoomWeddings」的相關貼文亦變得流行。

Zoom婚禮讓新娘和新郎在疫情爆發時仍可繼續進行原有婚禮計劃，包括通過視像通話處理結婚相關文書工作及獲得結婚證書。不過隨著當地疫情緩和，紐約市婚姻事務局將於19日重新開放，新人最早可在23日安排實體婚禮預約，故虛擬婚禮不再被認可。

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責任編輯：張凱琳

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