【室內設計】一家都係回頭客！夫婦27萬裝修455呎居屋 鑽石廳加建大型斜角櫃 「木系色調」空間感大增

鑽石形客廳相信對不少裝修師傅來說是惡夢，同時又是買家們又愛又恨的廳形。鑽石形客廳被多數人評為三尖八角且鬼祟位多，在視覺上的不對稱，會模糊了單位的間隔，同時也增加了單位內的鬼祟位，無法用盡單位的一切空間。今次裝修個案是一家三口，他們成功上車，但單位偏偏是鑽石形客廳，為了解決這個十分「棘手」的問題，於是找了重生室內裝修公司進行設計以及裝修。

今期《精明裝修》的單位位於火炭旭禾苑，實用面積為455平方呎，戶主整個裝修連傢私訂造花了27萬。旭禾苑屬香港房屋委員會的居屋屋苑之一，於2020年7月29日開始入伙，屋苑鄰近火炭工業區及港鐵火炭站。據裝修公司透露，若以戶主的家族來計算，戶主是第三個找他來裝修並設計的人，幾年前是戶主的哥哥，之後是戶主的母親。

起初，男戶主和女戶主的裝修取向大有不同，但礙於單位是鑽石形客廳，最後選擇了比較耐看的大地色系配色，讓單位有自然明亮的感覺。另外，鑽石型客廳會的不規則形狀會帶來壓迫感，大地色系的配色能令單位不但感到柔和及舒服，亦能增加其空間感。在地板方面就採用了木紋磚，讓單位整體的顏色統一。

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關於單位格局，大廳是香港獨有的鑽石形客廳，一般的做法是在客廳加設一個斜角櫃，因為斜角櫃有拉直空間的效用，能修飾三尖八角的缺點。裝修公司同樣是利用斜角櫃來拉直單位，裝修公司亦表示，斜角櫃的設計最為苦惱，大約做了4至5個方案。與此同時，男女戶主都喜歡模型，男主人最愛是海賊王的模型，櫃內的海盜船更是限量版，而女主人最愛是公主模型，因此斜角櫃中增加了玻璃門，讓戶主能收藏並加以欣賞。

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圖片由重生室內裝修公司提供

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責任編輯：羅浩濂