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【Apple】蘋果被指刻意降低舊iPhone性能　4款iPhone更新iOS後變慢

科技 20:00 2021/07/19

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西班牙消費者與用戶組織OCU近日致函Apple，指用戶更新iOS系統後手機降速及耗電量增加，要求Apple提出補償方案與說明，並警告蘋果將再度因iPhone 降速提出集體訴訟。

蘋果（Apple）早前被指故意令舊款iPhone性能下降，以強迫用戶換零件或新款手機。西班牙消費者與用戶組織OCU近日致函Apple，指用戶更新iOS系統後手機降速及耗電量增加，要求Apple提出補償方案與說明，並警告蘋果將再度因iPhone 降速提出集體訴訟。

【間諜軟件】以色列間諜軟件擬監視5萬用戶　包括記者及維權人士

根據西班牙 OCU 網站最新公告顯示，OCU組織成員（Altroconsumo、Deco Proteste 和 Test-Achats ）共同聯署致函給Apple，要求其立即提出對iPhone 12、iPhone 11、iPhone 8和iPhone XS用戶補償方案與說明。這主要是由於有不少用戶反應更新到iOS 14.5或 iOS 14.6後，手機處理器速度急劇下降，且還會降低電池壽命，嚴重損壞消費者的設備，並指如Apple回應太過於草率，將再度向Apple提出集體訴訟。

過去蘋果亦曾被控降速用戶 iPhone。葡萄牙消費者保護組織Deco Proteste曾指責 Apple 利用「計劃性淘汰」，令 iPhone 6、6 Plus、6s 和 6s Plus 用戶在更新 iOS 12.2.1 和 iOS 11.2 後，因電池老化造成iPhone性能明顯下降。該組織斥責，Apple沒有告知用戶更新後存在的問題，等同於強迫用戶需更換電池或購買新款手機。Apple最終被義大利行政法庭裁決，需以5億美元（約39億港元）替舊款 iPhone 6系列消費者支付賠償金。

【防高科技外流】美阻荷蘭向華售EUV光刻機 　影響哪些芯片應用？

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責任編輯：張凱琳

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