▲ 【大行看法】大摩：中美兩大引擎各存隱憂 環球經濟復甦之路恐不如預期般璀璨

Delta變種病毒增加疫情的不確定性，彭博報道，摩根士丹利投資管理新興市場主管兼環球首席策略師Ruchir Sharma認為，全球對於經濟復甦的前景過於樂觀，內地對科技行業收緊監管，加上美國消費者儲蓄金額較消費為多，為目前全球經濟復甦的兩大風險，這些下行風險或導致經濟反彈力度比預期更快消失。

市場對經濟復甦預期相當高

Sharma指，現時全球都正在等候一個大型的經濟復甦期出現，對於有點擔心，因增長預期相當高，債市的表現與他的想法一樣，正憂慮哪方面會出錯，而目前有兩大因素正困擾市場。

金發局指香港營商環境未見影響，詳見【下一頁】

中國方面，參考歷史，監管政策會造成收緊效應，而內地科技行動崩盤的影響很大，因數碼經濟約佔中國經濟40%，較十年前的10%明顯上升，而新數碼經濟的出現，就像是現金牛及金鵝，因此當內地科技發展受挫，對整體經濟的影響難以估計。

至於美國，Sharma表示，美國的財政開支正在縮減，但大家都覺得沒有問題，因消費者的消費能力強勁，但上一次消費者獲得政府巨額派錢要追溯至二戰後，當時大部分人都將津貼用作儲蓄而非消費，而且現時仍有不少消費者對2008年金融海嘯感到憂慮。

縮表對新興市場影響不大

他預期，經濟復甦步伐仍漫長，而且最好的時光尚未出現，但中美兩大增長引擎的動力或不如市場預期般強勁。

市場預期聯儲局將於第三季提出縮表時間表，Sharma稱，與2013年縮表不同，今次新興市場的抵禦能力較強，經常帳及外債情況都較從前更好，而且商品周期向上及新科技的應用均有動推動新興市場增長，因此較十年前更看好新興市場前景。

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編輯：陳韻妍